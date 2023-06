Maltempo senza tregua: nuova bomba d'acqua nel Maceratese ​con frane ed allagamenti

MACERATA - Ennesima bomba d'acqua nel pomeriggio. Sono stati colpiti principalmente i Comuni di Urbisaglia, Mogliano, Pollenza e Matelica.

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco chiamati a intervenire per allagamenti che sono stati riscontrati sulle strade e in alcune abitazioni. L'allarme è scattato intorno alle 16 e, nel giro di mezz'ora, come ormai sta accadendo da giorni, il violento acquazzone ha invaso le strade d'acqua.