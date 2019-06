Vandali al giardino dei bimbi e ora alcuni giochi sono transennati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Vandali ai giardini di Piediripa. Distrutto un gioco per bambini, intervengono i vigili del fuoco. I residenti chiedono maggiore sicurezza: «Ci vorrebbero più controlli in questa zona». L’episodio risale a giovedì scorso quando è stato scoperto l’atto vandalico al giardino pubblico che si trova tra via Volturno e via Metauro. Uno spazio verde molto frequentato soprattutto da giovani famiglie con i propri bimbi piccoli.Nel tardo pomeriggio di giovedì dei genitori che erano lì con i figli si sono accorti che uno dei giochi era stato rotto e il pezzo divelto era stato lasciato a terra mettendo a rischio l’incolumità dei piccoli che erano lì vicino. I genitori hanno quindi chiamato il 115 richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Nel giro di una manciata di minuti una squadra ha raggiunto il giardino della frazione, ha messo in sicurezza il gioco rotto e transennato l’area attorno ad un altro gioco ritenuto pericoloso.