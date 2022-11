MACERATA - La campagna vaccinale anticovid proseguirà con le solite modalità anche nel mese di novembre. Stilato il calendario negli Hub della provincia. Il punto vaccinale di Macerata si trasferirà da oggi in via Velluti al civico 122. Il trasferimento delle attrezzature dalla sede di via Annibali è stato effettuato nei giorni scorsi. Per le prenotazioni bisogna sempre far riferimento al sito della regione, con le medesime modalità. A disposizione ci sono i vaccini aggiornati. Inoltre sarà possibile, per chi ne fa richiesta, avere anche il vaccino anti influenzale.

APPROFONDIMENTI LA SITUAZIONE Covid, la variante Cerberus avanza: torna la paura nelle scuole con contagi in crescita

Dunque con un unico appuntamento si possono fare entrambi i vaccini. Nel nuovo calendario, diminuiscono le giornate in cui è possibile vaccinarsi. Non ci sarà più un’apertura di sabato. Questi i giorni e gli orari nel mese di novembre: a Civitanova (via Gobetti, zona industriale), apertura ogni martedì e venerdì dalle 9 alle 13; a Macerata (Piediripa, via Velluti), aperture il lunedì e il mercoledì, sempre dalle 9 alle 13 (a partire da oggi); il giovedì aperture alternate a Camerino (Vallicelle, il 17 novembre) e a Matelica (ex Motel Agip, il 10 e il 24 novembre), sempre dalle 9 alle 13. Sul sito della regione Marche tutte le informazioni su come effettuare le prenotazioni per le quarte e le quinte dosi.