Unimc in lutto per la scomparsa del professore e avvocato Mantuano: «Maestro di vita»

MACERATA - Anche l'Università di Macerata, tramite suo rettore John McCourt, si unisce al cordoglio per la scomparsa del professore ed avvocato Ginesio Mantuano, a lungo docente di diritto ecclesiastico. Il funerale si svolgerà alle 10 di sabato 3 dicembre alla chiesa del Sacro Cuore a Macerata

"Il rettore dell’Università di Macerata John McCourt - si legge in una nota dell'Ateneo -, a nome di tutta la comunità universitaria e suo personale, esprime il più sentito cordoglio per la scomparsa del professore e avvocato Ginesio Mantuano, maestro di vita e di pensiero per intere generazioni di studenti. L’Ateneo tutto, nel ricordare le profonde doti intellettuali e umane dello studioso, si unisce commosso al lutto della moglie Fernanda e dei figli Pietro e Armando. In pensione da quasi quindici anni, il professor Mantuano è stato punto di riferimento nell’insegnamento del diritto ecclesiastico a Unimc. Autore di numerosi studi e manuali sui vari istituti del diritto canonico, è stato anche avvocato della Sacra Rota.