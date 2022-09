MACERATA - E’ il giorno di tutti i laureati con lode. In piazza della Libertà a Macerata saranno loro i protagonisti della giornata dei Graduation Day. Per il terzo anno il centro di Macerata si è colorato del rosso dei coriandoli, nei giorni scorsi (da martedì), tutti i laureati nelle varie discipline hanno potuto ritirare le pergamene vergate a mano dall’Antica bottega amanuense Malleus. Si prosegue oggi con i 110 e lode appunto mentre il gran finale ci sarà domani con la “Giornata del Laureato”, sempre dalle ore 17 in piazza della Libertà. Parteciperanno i laureati di 25 (anno solare 1997) e 50 (anno solare 1972) anni fa.

Dalla A alla B

Di seguito pubblichiamo tutti i nomi dei laureati con lode di Unimc nell’anno accademico 2021/2022: Lobna Abida, Andrea Acciarresi, Giulia Amaolo, Veronica Ambrosini, Federico Ameli, Sabrina Amichetti, Camilla Amico, Anna Andreani, Martina Angeloni, Grazia Antonacci, Ilaria Antonelli, Massimo Antonelli, Sergio Baldassarri, Jessica Ballarini, Veronica Barboni, Erika Bardi, Gloria Basso, Allegra Bellocchi, Sofia Bellucci, Brenda Maritza Beltràn Gonzalez, Ilaria Berdozzi, Lorenzo Maria Bertolone, Veronica Biaggi, Giada Biagiola, Ilaria Biancacci, Sara Bocchini, Arianna Bocci, Maria Francesca Bonfigli, Davide Bonifazi, Giada Bordoni, Erika Botticelli, Jessica Bravi, Matteo Brecciaroli, Andrea Bucci, Bianca Burattini, Simone Burrescia.

Dalla C alla E

Eleonora Calamita, Cinzia Calia, Daniela Calzone, Laura Camilletti, Chiara Candeloro, Veronica Cantoro, Marco Caponi, Davide Carella, Maria Eleonora Carradori, Elisa Cascio, Lucia Catacchio, Erika Catarozzolo, Corinna Ceci, Anna Ceglie, Maria laura Cellocco, Michele Cesca, Salma Charak, Giovanni Chelli, Paolo Chieco, Valentina Chiodera, Silvia Ciammella, Sara Ciaralli, Giulia Cicarilli, Valentina Ciccarelli, Eleonora Ciccola, Giulia Ciotti, Marco Cippitelli, Daniele Coacci, Fabiana Coccia, Gabriele Codoni, Paola Coletta, Michela Colleluori, Nicole Concetti, Alice Concettoni, Alessandro Console, Martina Conversano, Lucia Copparoni, Giada Alberta Corradini, Roberta Cortellucci, Edoardo Costantini, Enzo Cozzolino, Ester Cozzolino, Laura Crognaletti, Claudio Maria Cutrini, Martina D’Antonio, Michela D’Alonzo, Doriana David, Debora De Carolis, Francesca De luca, Giada Debani, Lucia Del buono, Patrick Di croce, Francesca Di Fabbio, Tommaso Di Giovanni, Martina Di Marco, Lorenzo Di Nello, Alessia Di Quirico, Virginia Di rado, Benedetta Dui, Jessica Duranti, Alessandra Eletto, Miriana Ercoli, Serena Evandri.

Dalla F alla K

Francesca Faraoni, Federica Farinaro, Virginia Fava, Michela Fazzini, Sara Fermani, Biagio Ferreri, Valentina Ferri, Chiara Ferroni, Gaia Fidelibus, Riccardo Fiondella, Martina Fiorani, Antonella Fiorito, Alessandra Foglia, Luca Forconi, Matteo Forconi, Marco Fortuna, Veronica Fortunati, Fabio Frascarelli, Claudia Frisani, Tecla Fumai, Camilla Gallo, Chiara Gasperini, Cecilia Gazzani, Sofia Genangeli, Flavia Gentile, Amin Ghannaoui, Giorgia Giacomelli, Aurora Ginestra, Marta Giordani, Federica Giorno, Lisa Giostra, Sabrina Giunta, Giulia Grasselli, Elisa Gregori, Chiara Grosso, Liza Gabriela Hincu, Lucrezia Illuminati, Ivan Kamyshnikov.

Dalla L alla N

Susanna Lapponi, Euderl Vida Oboshie Laryea, Mattia Latini, Manuela Lazzari, Emanuela Leggieri, Noemi Leone, Paolo Liberatore, Enrico Lillini, Sara Lombardo, Arianna Lorenzetti, Valentina Lucchetti, Letizia Maria Luccioni, Chiara Luciani, Ilaria Luciani, Beatrice Lupacchini, Sofia Macellari, Francesco Maria Magini, Giorgia Mainardi, Sabrina Malerba, Giulia Mancini, Laura Mancini, Vanessa Manini, Valeria Manuale, Arianna Marani, Giorgia Maremonti, Elena Marinelli, Pietroluigi Marozzi, Michela Martellini, William Marzi, Francesca Marziali, Shirley Marzocco, Michela Maselli, Simona Mastrangelo, Alessandra Mastrovincenzo, Francesca Mazzanti, Sofia Mazziero, Giulia Mazzucchetti, Sara Minichino, Fabio Montalbetti, Emanuele Montecchiari, Eleonora Montesarchio, Andrea Monticelli, Cecilia Monticelli, Valentina Moretta, Monica Moretti, Arianna Mori, Maria Morici, Marea July Muramoto, Chiara Nardelli, Alessia Neroni, Van Phuc Nguyen.

Dalla O alla R

Maria Chiara Offidani, Ludovica Olivieri, Tania Orazi, Ludovica Paciaroni, Antonella Pacilio, Serena Pacillo, Diletta Pacini, Valentina Pagnanini, Fabrizio Paialunga, Mara Palazzetti, Matteo Palermo, Caterina Pali, Matilde Palpacelli, Giulia Pampano, Gabriele Paniccià, Giacomo Paoletti, Eleonora Paolinelli, Samuele Paolinelli, Claudia Paolucci, Gloria Paolucci, Marta Paolucci, Marco Papa, Giorgia Paparelli, Valentina Parabella, Giorgia Patorno, Mattia Pazzaglia, Federico Perrone, Arianna Perticaroli, Elisabetta Pesaresi, Nastasia Pescatore, Lucia Pierantoni, Veronica Piergentili, Gaia Platani, Chiara Polverigiani, Alessia Proietti, Massimo Pucetti, Cristian Quattrini, Jessica Ranzuglia, Maria chiara Recchi, Laura Rendoni, Vanessa Renghini, Cristina Ricci, Eleonora Ricci, Ana Cristina Riganelli, Federica Ripani, Alessia Rosati, Francesca Rossi, Matteo Rotunno, Luca Ruggieri, Andrea Ruvio.

Dalla S alla Z

Giada Saienni, Alma lia Salmeri, Anastasia Salvatelli, Barbara Salvucci, Stefano Salvucci, Mattia Sangiuliano, Eleonora Scalingi, Sara Scampoli, Giulia Scoccia, Giulia Scriboni, Francesca Seri, Luca Sgreccia, Arianna Siciliano, Rossella Simone, Caterina Simonetti, Irene Simonetti, Alice Simoni, Giovanni Smargiassi, Maria Spagnuolo, Simona Spalletti, Chiara Specchio, Matteo Sperandini, Serena Squartini, Roberta Stortoni, Zile Sulejmani, Federica Taccari, Irene Tartabini, Federico Tavoletta, Alessio Teodori, Nicola Maria Teodori, Camilla Testa, Giulia Testa, Lorenzo Torresi, Lucia Torresi, Mauro Torresi, Beatrice Traini, Chiara Tupone, Sara Valeriani, Beatrice Varani, Noemi Varano, Michela Verdenelli, Giulia Violini, Margherita Zamponi, Arianna Zanna, Alessia Zingaretti, Barbara Zucconi.