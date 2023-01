MACERATA - Oltre nove milioni di euro di finanziamenti extra per Unimc. Il nuovo anno dell’Università di Macerata si apre all’insegna della crescita di servizi e strutture, del potenziamento di didattica e ricerca grazie alle notevoli risorse ottenute dall’Ateneo negli ultimi mesi: Giurisprudenza premiata per la seconda volta come Dipartimento di eccellenza dal Ministero dell’Università e della ricerca, seconda in Italia nell’Area delle Scienze giuridiche; il Polo Bertelli selezionato per finanziamenti extra di ammodernamento; nuove risorse per la Scuola di Studi Superiori Giacomo Leopardi.

APPROFONDIMENTI IL PROVVEDIMENTO Bar ritrovo di pusher e consumatori di droghe chiuso per sette giorni





Ieri a presentare le novità è stato il rettore di Unimc John McCourt con i direttori dei dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze della Formazione, rispettivamente Stefano Pollastrelli e Lorella Giannandrea, con il prof Ermanno Calzolaio per Giurisprudenza, con la prof Paola Persano per la scuola superiore Leopardi e con il direttore generale di Unimc Mauro Giustozzi. Il Dipartimento di Giurisprudenza di Macerata ha conseguito il secondo posto in Italia nella graduatoria dell’Area delle Scienze giuridiche per i 180 Dipartimenti di eccellenza sui 794 concorrenti, che saranno finanziati dal Ministero dell’Università e della ricerca con risorse extra per i prossimi cinque. Una riconferma per il Dipartimento maceratese, unico del suo ambito selezionato nel centro Italia insieme a quello di Roma Tre: era, infatti, entrato nella rosa degli “eccellenti” anche nel quinquennio precedente. Con l’importante finanziamento del Ministero, il Dipartimento potrà reclutare nuovo personale docente e tecnico-amministrativo, nonché investire in progetti di ricerca, in collaborazioni scientifiche a livello internazionale, attivare borse di dottorato e rafforzare il reclutamento di nuove figure di ricercatori.



Sul piano infrastrutturale verranno realizzate aule didattiche fornite delle più avanzate tecnologie e verrà potenziata la biblioteca giuridica. Nuove risorse anche per il Polo Bertelli, sede di uno dei Dipartimenti più popolosi, quello di Scienze della formazione, beni culturali e turismo. Risorse che si aggiungono ad altre già ottenute dal Ministero dell’università e della ricerca per ampliare la sede con un nuovo corpo da di circa 5.000 metri cubi e renderla più ecosostenibile. Il Mur cofinanzierà per 1,8 milioni di euro la manutenzione del Polo grazie all’ottima valutazione ottenuta dal progetto presentato dall’Ateneo, classificatosi nono su 43 università. I lavori dovranno iniziare entro giugno di quest’anno per un investimento totale di 3 milioni di euro. Oltre alla sistemazione di facciate e pavimentazioni, gli interventi più significativi saranno sui fronti dei servizi agli studenti e del risparmio energetico. Tutti i banchi delle aule e delle biblioteche saranno cablati. Verranno installati nuovi vetri, luci a led e termoconvettori con elevata efficienza energetica.



Già da giugno dello scorso anno l’installazione di un impianto fotovoltaico da 108 kilowatt ha consentito un notevole abbattimento dei consumi, pari al 33% dell’energia acquistata dall’Università solo nei primi sei mesi di utilizzo. Ad aprile entrerà in funzione un altro campo solare fotovoltaico nell’ala est. Effettuati gli interventi propedeutici e conclusa la procedura di affidamento per la selezione della ditta, dopo l’aggiornamento dei prezzi potranno partire anche i lavori per ampliare la sede. Dai fondi del Pnrr, infine, arriveranno anche un milione e 300mila euro per la Scuola di studi superiori Giacomo Leopardi. La legge di bilancio appena varata dal Parlamento, infatti, prevede uno stanziamento straordinario per il sostegno e il potenziamento di dieci scuole superiori universitarie, tra cui proprio la struttura di eccellenza di Unimc.



Lo stanziamento consentirà di potenziare ulteriormente le attività della Scuola e le iniziative di formazione, sostenendone fortemente l’interdisciplinarietà. In particolare saranno incrementate le occasioni di esperienze internazionali di studio, ricerca e tirocinio. Il rettore di Unimc ha anche rivelato di aver avuto diversi incontri con l’amministrazione comunale a guida Parcaroli al fine di definire una rete di iniziative e di servizi per gli studenti: attività sociali, culturali e sportive ma anche il potenziamento dei servizi, dall’accoglienza ai trasporti.