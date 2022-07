MACERATA - Caldo record, attenzione ai malori. Nei pronto soccorso degli ospedali di Macerata e Civitanova c’è una quota importante di anziani disidratati con colpi di calore e spesso anche positivi al covid. Le temperature elevate non concedono tregua.

Questa ondata di caldo torrido, ribattezzata Apocalisse, soffoca le Marche alle prese con un’afa che mette a dura prova soprattutto le strutture sanitarie di primo intervento come i pronto soccorso che devono fare i conti con anziani e persone fragili che accusano colpi di calore, scompensi cardiaci, svenimenti. Che si sommano agli interventi per traumi da incidenti o casi di persone positive al covid che arrivano in ospedale.

Gli accessi

«Da una settimana registriamo un’impennata di accessi al pronto soccorso – afferma il primario di Macerata, Emanuele Rossi - da parte di persone anziane e fragili che sono disidratate ed in più risultano spesso positivi al covid il che complica la situazione in maniera drammatica perché non abbiamo posti dove poterli ospitare. A livello territoriale abbiamo solo 20 posti covid all’ospedale di San Severino e ciò crea enormi difficoltà nell’assorbire questi anziani positivi che presentano patologie acuite dal caldo di questo periodo. Mi sento di raccomandare proprio a persone fragili ed anziani di utilizzare sempre la mascherina negli ambienti chiusi, supermercati e chiese in particolare, perché il covid non è sparito affatto ed il rischio che vediamo tutti i giorni è di anziani che diventano positivi ed è la categoria più a rischio. Allo stesso tempo la presenza di tanti anziani che affollano il pronto soccorso fa aumentare l’attesa di chi viene in ospedale per altre patologie, magari traumatiche, ma di minor rischio per la propria vita».



I consigli

I consigli per affrontare questa canicola sono rinfrescare ambienti casalinghi, evitare gli sforzi nelle ore più calde della giornata, bere il più possibile acqua, almeno due litri al giorno, consumare pasti leggeri e tanta frutta. «L’aumento degli accessi al pronto soccorso è innegabile che ci sia stato in questi ultimi giorni - afferma il primario del pronto soccorso di Civitanova, Rita Curto - rientra comunque nell’incremento estivo che registriamo ogni anno non solo legato ai malori da caldo ma anche ad altre patologie. Sicuramente molti anziani con queste temperature così elevate e prolungate nel tempo registrano malori che li portano in un numero più alto a venire in ospedale. Accanto a questo va sottolineato l’incremento degli accessi per infortuni da traumi, si fa più attività all’aperto, in particolare spesso legato ad incidenti di giovani alla guida dei motorini. Quindi ci sono patologie direttamente o indirettamente correlate al caldo che colpisce la fascia dei fragili e degli anziani e tutto il resto che non è da meno. Ricordo che in questo periodo dell’anno Civitanova presenta una numerosa popolazione di turisti che inevitabilmente finisce per incrementare l’attività del pronto soccorso».



Il coronavirus

Discorso a parte per il covid, che colpisce sia il personale in servizio nella struttura guidata da Rita Curto che coloro che accedono all’ospedale rivierasco. «Purtroppo abbiamo diversi colleghi che sono positivi e su cui non possiamo contare in questi giorni – prosegue il primario Curto -. I casi di positivi ci sono, a complicare ulteriormente le cose c’è la necessità di dover gestire un’area covid dove dobbiamo utilizzare del personale vestito in un certo modo e logisticamente non è un problema piccolo. Diversi che arrivano da noi sono positivi accidentali, persone che si presentano per altre patologie e che scoprono di avere il covid quando gli viene fatto il tampone all’ingresso in pronto soccorso». Le previsioni dell’Assam Marche per questa domenica indicano un cielo sereno, precipitazioni assenti, venti inizialmente deboli da sud-ovest, in rotazione ed intensificazione fino alla ore serali quando torneranno ad affievolirsi. Temperature in lievi variazioni a Macerata, in calo le massime che comunque toccheranno i 37 gradi (in alcune aree della provincia si sfioreranno i 40 gradi), in aumento le minime a 25 gradi con afa diffusa.