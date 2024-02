MACERATA Medici in uscita, assistenti amministrativi in entrata: è la sintesi della visione delle ultime determine apparse all’albo pretorio della Ast a firma del direttore generale Marco Ricci e dei vari dirigenti. Non solo medici, sul fronte del personale sono in uscita anche due tecnici: si tratta di Pierpaolo Rangioli, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, assunto a tempo indeterminato che ha comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro a decorrere dal 16 febbraio prossimo, e di Marika Di Battuto, tecnico sanitario di Radiologia Medica, assunta a tempo indeterminato che ha presentato le proprie dimissioni a far data dal primo marzo.

Le dimissioni

Dimissioni, per il raggiungimento dell’età pensionabile il prossimo 31 luglio, del dottor Vincenzo Carletti, dirigente medico di Medicina Interna. Con decorrenza il prossimo primo aprile il dottor Marco Frontoni cesserà il rapporto convenzionale - un incarico di 38 ore settimanali nell’ambito del Servizio di emergenza sanitaria territoriale (118) - con la Ast di Macerata. Il dottor Giorgio Giorgini, titolare di un rapporto convenzionale nel servizio di Continuità assistenziale, ha invece cessato il rapporto con Ast Macerata dal primo gennaio scorso. «I provvedimenti conseguenti la rilevazione di una eventuale carenza - rileva l’Ast - saranno rilevati con la prossima ricognizione annuale».

Le donazioni

Proseguono le donazioni: stavolta è il turno dell’associazione Amart che ha donato beni per un valore di diverse centinaia di euro all’unità operativa di Radioterapia dell’ospedale di Macerata. Ast Macerata, Ascoli e Fermo ad aprile del 2023 hanno indetto un avviso pubblico per la formazione di graduatoria per assunzioni a tempo determinato di assistente amministrativo. Qualche giorno fa, il dg dell’Ast Macerata ha approvato la determina per l’assunzione, per un massimo di dodici mesi di Valentina Giacomini, Francesco Bolognesi, Michela Spalletti, Sara Cicconi, Lorenza Medori e Maria Domenica Caravaggio.