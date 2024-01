MACERATA Ubriaco, di notte, si presenta a casa della ex compagna, arrestato un 42enne. L’uomo, originario di un Paese dell’Est Europa, è accusato di stalking e maltrattamenti in famiglia. Ieri nell’udienza di convalida il gip ha disposto gli arresti domiciliari. Il caos è scoppiato nella notte tra il 30 e il 31 dicembre scorsi.

La ricostruzione

In base a quanto emerso l’uomo, che lavora come muratore, in passato avrebbe avuto una relazione sentimentale con la donna durata diversi mesi. Poi però lei aveva deciso di troncare la loro relazione, ma lui invece di accettare quella decisione avrebbe iniziato a perseguitarla. Un comportamento, questo, che era stato segnalato alle forze dell’ordine e che aveva portato il questore Luigi Silipo, a luglio dello scorso anno, ad emettere un provvedimento di ammonimento nei suoi confronti (si tratta di una misura di prevenzione che consiste nell’avvertimento al destinatario di astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia o violenza nei confronti della persona offesa. È una misura disposta per garantire una tutela rapida e anticipata alla vittima rispetto alla definizione del procedimento penale).

La lite

La notte prima della vigilia di Capodanno il 42enne avrebbe quindi raggiunto l’abitazione della ex, sarebbe riuscito ad entrare in casa e a quel punto sarebbe scoppiato un acceso litigio, la donna ha dato l’allarme e sul posto nel giro di pochissimo è intervenuta una pattuglia della Squadra Volante della questura. Il giovane è stato quindi arrestato e, su disposizione del pubblico ministero di turno, Rosanna Buccini, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto. Nel frattempo però l’uomo sarebbe uscito di casa e, accertato il fatto, è stato condotto in carcere a Montacuto. In collegamento dalla casa circondariale anconetana ieri si è svolta l’udienza di convalida dinanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata Claudio Bonifazi. Difeso dall’avvocato Lucia Pettinari, ieri l’uomo ha risposto alle domande del giudice, il suo legale ha chiesto la modifica della misura in una meno afflittiva e all’esito dell’udienza il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti del 42enne gli arresti domiciliari.