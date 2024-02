Truffa del pellet e guida in stato di ebbrezza: due arresti e tre denunce a Macerata

MACERATA - Due arresti e tre denunce in sette giorni di indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Macerata. Gli arresti sono stati operati, entrambi, dai carabinieri di Corridonia che hanno dato esecuzione a due distinti provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria.

Nel primo caso i militari hanno tratto in arresto un 53enne del luogo, condannato alla pena di 2 ann1, 7 mesi e 18 giorni di reclusione per i reati di lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale d evasione, commessi in Macerata e Corridonia nel 2019 e fino al mese di dicembre 2023. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Fermo.

L’altro arresto riguarda un 44enne di nazionalità rumena ma residente in Corridonia, condannato ad 11 mesi di reclusione per falsità materiale commessa da privato in certificati o autorizzazioni amministrative, consumati a Corridonia nel 2007 e a Macerata nel 2008.

Due persone sono state denunciate a Pollenza per una truffa nell’acquisto di un bancale di “pellet”. Una donna del luogo a novembre attraverso un sito specializzato nella vendita di tale combustibile, ha ordinato un intero bancale al prezzo di euro 360.

Sebbene la fornitura fosse stata regolarmente pagata, secondo le indicazioni fornite durante la trattativa telefonica, il “pellet” non è mai arrivato a destinazione e da lì la decisione della donna di rivolgersi ai Carabinieri di Pollenza per denunciare l’accaduto. I militari dell’Arma hanno immediatamente avviati gli opportuni accertamenti raccogliendo elementi probatori nei confronti di un 38enne ed un 26enne, italiani, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, della truffa.

La denuncia della terza persona è invece frutto dei controlli svolti dalle pattuglie della Sezione Radiomobile sul fronte della sicurezza stradale.

Domenica notte, in via Passo del Bidollo di Corridonia, la pattuglia ha intimato l’alt ad una Peugeot 208 condotta da un 23enne abitante in provincia che è stato sottoposto al controllo con l’etilometro in dotazione. Il responso è stato di un valore alcolemico pari a 1,19, ben superiore di oltre la metà il limite stabilito dalla legge. Pertanto è stato disposto, nei suoi confronti, il ritiro della propria patente di guida per i successivi adempimenti amministrativi, ed è stato segnalato all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.