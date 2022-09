TREIA - Un biglietto di scuse ai familiari. Poi la scelta di farla finita. Si è tolto la vita ieri mattina Stelio Mari, imprenditore in pensione di 66 anni. L’uomo, residente a Pollenza, per anni ha portato avanti, in società, una azienda di articoli da giardinaggio a Passo di Treia. Negli ultimi tempi, seppur in pensione, continuava a dare una mano all’attività. E ieri mattina ha scelto proprio la sede dell’azienda, in contrada Chiaravalle, per porre fine alla sua esistenza.

L’allarme è scattato intorno alle 9, quando il suo corpo senza vita è stato trovato appeso a una corda ancorata su un carrello elevatore. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’era già più niente da fare: non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. Dei rilievi se ne sono occupati i carabinieri del Radiomobile di Macerata e della stazione di Treia. Stando a quanto emerso, anche sulla base del biglietto di scuse lasciato da Mari ai familiari, si è trattato di un gesto volontario. La notizia si è diffusa velocemente tra Pollenza e Treia, le città dove il 66enne era più conosciuto. Tutti hanno stentato a credere al fatto, definendolo «un fulmine a ciel sereno».

Così è stato anche per i familiari. Fino al 2016 Mari aveva vissuto nella sua abitazione di Pollenza risultata però inagibile con la scossa del 24 agosto. Tuttora aveva un’altra sistemazione, in attesa di rientrare a casa sua. Forse un periodo di scoraggiamento ha contribuito al gesto estremo del 66enne. Mari non era conosciuto solo per la sua attività: da giovane era stato una bandiera dell’allora società calcistica Passo Treia. Nel 2009, inoltre, aveva corso alle elezioni amministrative di Pollenza come consigliere a sostegno della candidata sindaco Adriana Maccari. Un grande attaccamento con la famiglia; impegnato nella sua attività, nello sport e nella vita sociale del suo paese, Mari lascia un grande vuoto in coloro che lo hanno conosciuto. Tanti i messaggi di stima e di affetto di chi si è stretto attorno ai suoi familiari. Il 66enne lascia la moglie Franca e i figli Massimo e Marta. La camera ardente è stata allestita nella casa del commiato Pelagalli di Casette Verdini. I funerali domattina alle 10 nella chiesa dell’immacolata di Pollenza.