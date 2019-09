L'avvocato di Luca Traini: «In carcere ha scritto un libro il ricavato per i risarcimenti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Udienza d’Appello rinviata a mercoledì 2 ottobre per Luca Traini per via di un problema tecnico. Intanto l’avvocato del 30enne tolentinate condannato a 12 anni per strage aggravata dall’odio razziale, Giancarlo Giulianelli ha riferito che Traini nel corso della sua detenzione in carcere a Montacuto (dal 3 febbraio 2018) ha scritto un libro, «i familiari stanno cercando una casa editrice, il ricavato verrà utilizzato per soddisfare le vittime che si sono costituite parte civile». Ad oggi infatti Traini ha risarcito solo i proprietari dei negozi di corso Cairoli le cui vetrine erano state danneggiate dai colpi di arma da fuoco sparati con la sua Golck, si tratterebbe di qualche centinaio di euro. «Tramite i familiari – ha aggiunto il legale – sta anche cercando di vendere l’auto per poter racimolare una cifra dignitosa da poter dare simbolicamente alle persone ferite». L’avvocato ha poi anticipato che Traini vorrebbe riprendere gli studi e iscriversi alla facoltà di Scienze politiche dell’Università di Macerata. Mercoledì prossimo, dunque, Traini tornerà in Corte d’Assise d’Appello per il processo di secondo grado, l’obiettivo della difesa è far cadere l’aggravante dell’odio razziale e la riqualificazione del reato da strage e tentato omicidio plurimo.