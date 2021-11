Terza dose per gli over 40, è tutto pronto: l’Area vasta 3 potenzia i centri vaccinali. Ecco gli orari in provincia

MACERATA - Potenziati i servizi agli hub vaccinali della provincia di Macerata. Con l’apertura del booster (la terza dose) agli over 40, a partire da lunedì prossimo ampliati gli orari di accesso all’utenza. A disposizione ci saranno due pomeriggi in più, uno al centro vaccinale di Macerata e uno a quello di Civitanova. Inoltre riprenderà l’attività anche presso le terme Santa Lucia di Tolentino.



Chiaramente i punti accoglieranno anche tutti coloro che vorranno iniziare il percorso vaccinale: dunque appuntamenti sempre aperti anche per le prime dosi con possibilità, in determinati giorni, di poter accedere anche senza appuntamento. Previsti percorsi facilitati, dunque senza bisogno di prenotazione, anche per il personale sanitario che vorrà sottoporsi al richiamo della terza dose. Novità che sono state illustrate dalla responsabile della campagna vaccinale per l’Area vasta 3 Franca Laici, responsabile del dipartimento malattie infettive e vaccinazioni.

«Siamo in prima linea ormai da due anni – ha detto – e per quanto riguarda questa campagna vaccinale, da quasi un anno. Faremo un ulteriore sforzo con lo stesso personale anche in questa importante fase. La terza dose è importantissima e va fatta. Ma ricordo a tutti gli indecisi che siamo pronti ad accogliere e dare tutte le spiegazioni a coloro che volessero partire con la prima dose. Come dice il ministro Speranza, ogni prima dose in più è uno scudo. Per questo, ricevuta la circolare della Regione con cui da lunedì si amplia la platea di coloro che possono avere la terza dose (passati sei mesi dall’ultima somministrazione) a chi ha compiuto 40 anni, abbiamo pensato di aumentare gli slot per le prenotazioni e potenziare il servizio sul territorio».

Questi gli orari e i giorni di apertura a partire da lunedì prossimo. A Macerata, punto vaccinale di Piediripa, prenotazioni dalle 8 alle 13 dal lunedì al sabato, con aggiunta di due pomeriggi, il martedì e il venerdì, dalle 14 alle 19. Sabato mattina accesso senza prenotazione per le terze dosi; per le prime dosi e per i sanitari, percorso facilitato senza prenotazioni. Punto vaccinale di Civitanova in via Gobetti (zona industriale), stesse modalità e stesse aperture di mattina dal lunedì al sabato; unica differenza le aperture pomeridiane che saranno il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 19.



Centro di Matelica aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8 alle 13. Riprendono da lunedì le vaccinazioni alle terme di Tolentino, il mercoledì e il giovedì dalle 8 alle 11 (sempre su prenotazione). Continua l’attività del camper vaccinale. Aggiunta una data, quella del 25 novembre, quando sarà agli Antichi Forni di Macerata dalle 15 alle 19.30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA