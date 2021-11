Aumentano i ricoverati per Covid, l'ospedale chiude alle visite per una settimana

MACERATA - Covid, aumentano i pazienti ricoverati nelle strutture dell’Area vasta 3. A Macerata ieri sono entrati tre pazienti in pronto soccorso, di cui 2 necessitano dell’ausilio respiratorio con il casco. A renderlo noto, la direttrice dell’Area Vasta 3 Daniela Corsi che fa il punto della situazione.

«I due che sono in condizioni più gravi non sono vaccinati – spiega – una situazione che ormai è certificata dai fatti. Sempre a Macerata abbiamo altri due ricoverati che abbiamo sistemato nelle camere a pressione negativa recentemente realizzate, dunque in condizioni ideali per la loro sicurezza e per quella del personale sanitario. Alcuni di questi pazienti li stiamo trattando con anticorpi monoclonali. A Civitanova, infine, abbiamo altri due pazienti covid al pronto Soccorso, gli stessi del giorno precedente, in condizioni meno preoccupanti. La quasi totalità di chi deve ricorrere al Pronto Soccorso non ha effettuato il vaccino. I vaccinati che invece hanno bisogno di cure, hanno altre comorbilità». Una differenza che il medico dirigente vuole evidenziare anche in relazione al focolaio del reparto di Pneumologia, dove sono state riscontrate, in due distinti momenti, 8 positività tra i pazienti. «Tre dei primi quattro positivi sono stati trasferiti nella Rsa di Galantara – continua Corsi – uno è in attesa di essere portato a Campofilone. Aspettano posti letto anche gli altri 4, per ora isolati. Le positività sono emerse durante i controlli ordinari che facciamo tra i ricoverati. Nessuno accusava sintomi legati al covid o un peggioramento rispetto alle condizioni che li ha portati al ricovero. Sono quindi asintomatici. Nel frattempo abbiamo chiuso per una settimana tutto l’ospedale ai visitatori ma non agli accompagnatori di persone malate che necessitano di aiuto nel ricovero o per fare una visita specialistica».

