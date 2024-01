MACERATA - L’Ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche ha stanziato 8,7 milioni del fondo integrativo per la ricostruzione pubblica per la caserma dei vigili del fuoco di Macerata. Avanza quindi secondo i piani l’iter per la sistemazione della struttura di via Indipendenza. I fondi vanno a completare il plafond di circa 12,7 milioni, necessari per la demolizione e la ricostruzione degli edifici che comprendono la palazzina autorimesse, la palazzina servizi e il cosiddetto castello di manovra per le esercitazioni.

APPROFONDIMENTI IL PROGETTO Macerata, 8,7 mln in più per Caserma VVF Castelli: «La ricostruzione al servizio di un Appennino più sicuro»

L’incontro

Il commissario Guido Castelli ha consegnato ieri il relativo decreto dell’Usr al prefetto di Macerata, Isabella Fusiello. «Abbiamo sbloccato un’altra opera pubblica fondamentale per tutto il territorio del Maceratese - commenta il senatore di Fratelli d’Italia e commissario alla riparazione e alla ricostruzione -. La caserma dei vigili del fuoco di Macerata attendeva da anni le risorse necessarie per una ricostruzione che potesse sostenere anche la riorganizzazione dell’intera area, senza però pregiudicare il lavoro di chi vi opera. Grazie al piano studiato per la cantierizzazione, i lavori non fermeranno le attività. Strutture adeguate per i vigili del fuoco rientrano appieno nella nostra visione di ricostruzione, come possibilità di implementare quei servizi essenziali che rendano più sicura la vita nei territori dell’Appennino centrale». La nuova palazzina servizi avrà un interrato, destinato a magazzini, e tre piani fuori terra. Al piano terra ci saranno i servizi mensa e di accoglienza, al primo piano la sala operativa e all'ultimo piano i servizi per il pubblico. Mentre la nuova palazzina autorimesse si svilupperà su tre livelli: autorimesse al piano terra, camerate al primo piano e uffici al secondo. A livello energetico, gli edifici mireranno a soddisfare il requisito Nzeb, cioè il quasi azzeramento delle emissioni, con impianti di climatizzazione e riscaldamento avanzati, ventilazione meccanica controllata e sistemi solari termici e fotovoltaici per rispettare i requisiti energetici necessari. La nuova organizzazione del sito include anche nuovi servizi infrastrutturali come fognature, sistemi di recupero delle acque piovane, vasche di accumulo per l'invarianza idraulica e spazi esterni quali parcheggi e aree verdi. Dopo l’approvazione del progetto definitivo, si procederà con l’appalto integrato, mettendo a gara sia il progetto esecutivo che i lavori, così da procedere più rapidamente alla fase di cantierizzazione. Come già annunciato nei mesi scorsi, i lavori, se tutto va bene saranno completati nel giro di tre anni. Risolta, intanto, la principale difficoltà dell’operazione che stava nella necessità di mantenere l’operatività della caserma, visto che non si costruisce una nuova struttura ma si interviene su quella esistente con operazioni di demolizione e ricostruzione.