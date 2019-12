Morrovalle, schianto in superstrada diverse auto coinvolte. Traffico in tilt

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MORROVALLE - Ancora unsulla. E’ accaduto sulla corsia direzione monti. Coinvolti diversi veicoli e traffico che è andato letteralmente in tilt. L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha bloccato la circolazione fino all’arrivo dei soccorritori. Di conseguenza il traffico, piuttosto sostenuto in questi giorni prenatalizi, è andato in tilt. Si sono formate lunghissime code con conseguenti disagi per gli automobilisti. Lo schianto, che ha visto coinvolte diverse vetture, si è verificato tra le uscite di Morrovalle e Piediripa-Corridonia.