MACERATA - Il ritorno in presenza degli studenti universitari coincide con un rilancio ed una ripresa degli affitti di case in città. Non si tratta di un vero e proprio boom ma si sta lentamente tornando a numeri di occupazione di case, camere e appartamenti in linea con il periodo pre-covid. Con cifre di affitto che non hanno registrato aumenti, col canone che oscilla tra i 150-180 euro (a letto) per una camera doppia ai 200-250 euro per la singola, con picchi di 270 per abitazioni di ultima generazione con bagno in camera.

I contratti

La maggior parte dei contratti viene sottoscritta tra privati e studenti, il cosiddetto passaparola, gli annunci dei proprietari sulla rete e i cartelli affissi fuori dai portoni rappresentano prima ancora delle agenzie immobiliari il mezzo più gettonato per trovare una stanza in affitto. Ma una fetta del mercato passa anche dalle agenzie che hanno il quadro in evoluzione di una situazione che in queste settimane sarà ancora più rilevante per Macerata. «Non è un nostro settore primario ma in questo periodo stiamo ricevendo diverse telefonate di studenti interessati a prendere casa in città - dice Brunella Canavari di Macerata Agency -. Una lenta ripresa si era registrata già lo scorso anno e si prosegue su questa tendenza dopo il periodo covid che aveva stoppato tutto. Le zone che ci vengono più richieste sono quelle del centro storico e di corso Cavour vicino alle sedi universitarie. Sui prezzi non si registrano aumenti rispetto allo scorso anno. Le richieste di informazioni ci giungono da studenti in particolare del sud Italia, Abruzzo, Puglia e Sicilia in particolare». Anche Riccardo Evangelisti, dell’agenzia Evangelisti, conferma come ci sia una netta ripresa di richiesta di appartamenti da parte degli universitari per il prossimo anno accademico.



«Ci telefonano per avere informazioni sia sui prezzi che sulle zone dove si affittano case per studenti – afferma -: per quanto riguarda gli immobili che seguiamo noi il canone è rimasto lo stesso dello scorso anno: abbiamo una forchetta che va dai 100 ai 150 euro per il posto in camera doppia ai 200-250 in singola poi dipende molto anche dalle condizioni dell’appartamento. Ci chiedono esclusivamente case posizionate in centro storico o nelle immediate vicinanze, tipo corso Cairoli e corso Cavour». Non tutte le agenzie immobiliari hanno la stessa visione così positiva di una ripresa degli affitti agli studenti universitari in città.

Il cambiamento

La Gabetti di via Carducci segnala un fenomeno che negli anni passati non si era verificato. «Le telefonate di richiesta di informazioni arrivano in queste settimane - afferma il responsabile Martin Vitale - ma rispetto agli anni scorsi ne giungono di meno. Nel senso che in passato nei mesi di giugno e luglio c’erano gli studenti che avevano già frequentato l’ateneo che confermavano gli affitti per l’anno successivo. E poi c’erano più cambiamenti, turn over, tra un appartamento e l’altro. La cosa che notiamo è che alcuni studenti vogliono ridurre il periodo in cui affittano una camera, in particolare coloro che risiedono nella regione e in centri vicini a Macerata. Corrono magari il rischio di aspettare fino ad ottobre e novembre per affittare la stanza in modo da ridurre di 2/3 mesi il canone di affitto invece di iniziare a prendere casa da settembre. Lo può fare chi è vicino all’Università, non certo chi arriva dalla Puglia o dalla Sicilia. Altra cosa che ci risulta è la minor disponibilità di appartamenti per gli universitari: molti proprietari, nel periodo covid, hanno preferito affittare le abitazioni a famiglie o a persone sfollate dal terremoto, puntando ad avere un reddito magari minore ma più certezze ed una costanza nel tempo. Chi ci chiama non si limita al centro storico ma chiede informazioni sul tipo di abitazione ricercando immobili anche pregiati magari fuori dalle mura».

Le richieste

Infine Alessia Scogna, dell’Immobiliare Garibaldi sottolinea che «ci arrivano molte richieste di affitto da parte di studenti universitari che torneranno in gran numero dopo gli anni del covid con la ripresa delle lezioni in presenza. A noi chiamano in particolare ragazzi marchigiani ed abruzzesi e chiedono case che siano nelle vicinanze delle varie Facoltà che frequentano. I prezzi sono rimasti gli stessi pre-pandemia mentre la richiesta è soprattutto per camera singola più che la doppia per un motivo di sicurezza personale legata al covid».