CIVITANOVA - Emergenza Covid, prorogato il contratto di comodato d’uso tra il Comune e l’Asur per il centro vaccinazioni. La copertura finanziaria messa in campo dal Comune, però, non prevede una locazione fino alla fine dell’anno. Con i soldi stanziati, si arriva fino alla fine del mese di ottobre. È stato stabilito con apposita delibera dopo che l’Asur ha negato la partecipazione alle spese delle utenze e a quelle condominiali.





Il punto vaccinale si trova all’interno del centro spedizionieri nella zona industriale di Santa Maria Apparente. Si tratta dell’ex magazzino delle farmacie Comunali, di proprietà dell’Atac. E proprio all’Atac il Comune deve riconoscere il pagamento delle utenze e le spese condominiali. Poco meno di 5mila euro al mese. Una soluzione scelta dopo aver cambiato altre due sedi per il centro di vaccinazione di massa. Il primo era stato individuato negli spazi del centro civico del quartiere Risorgimento. Con l’ampliarsi delle categorie ammesse alla vaccinazione, serviva un immobile più grande. Così il Comune ha affittato un locale di 900 mq in via Pellico. La società proprietaria, però, non ha voluto prolungare oltre il 30 settembre del 2021. Dall’ottobre dell’anno scorso, quindi, punto vaccinale spostato nel mezzo del centro spedizionieri. Il primo contratto di comodato d’uso tra Comune e Asur è scaduto alla fine di aprile del 2022. Con un successivo atto, il contratto è stato prorogato fino al 30 giugno. Poi l’Asur ha chiesto un’ulteriore proroga fino al 31 dicembre prossimo. Si è resa anche disponibile al rimborso spese per le utenze. Poi, però, con successiva nota, ha comunicato l’impossibilità di questo rimborso. Da parte sua, il Comune ha evidenziato «oggettive difficoltà nel sostenere l’intero onere finanziario», per cui sono state trovate «risorse finanziarie per poter prorogare il contratto per ulteriori 4 mesi» vale a dire fino al 31 ottobre. La spesa è di poco superiore ai 19mila euro.