MACERATA - Ancora anziani nel mirino dei truffatori, è allarme. Due le telefonate che ieri sono arrivate a casa di una coppia di anziani, che vive tra via dei Velini e via Panfilo. A segnalare quanto accaduto è stata la figlia dei due anziani. «Nella prima telefonata, un uomo si spaccia per il figlio che chiede ai genitori di ritirare un pacco per suo conto - ha spiegato -. Nella seconda, una donna, per conto di una falsa ditta di trasporto, chiede informazioni personali, numero di cellulare, indirizzo e soldi per la consegna del pacco. Il fatto è stato segnalato ai carabinieri».

La settimana scorsa, sempre a Macerata, una signora di 80 anni aveva ricevuto una telefonata da parte di una persona che si spacciava per suo nipote e che le chiedeva di consegnare al postino che sarebbe passato di lì a poco la somma di 400 euro per effettuare un pagamento. Ma il nipote, quello vero, era proprio in casa con lei in quel momento. Per provare ad arginare il fenomeno che è in crescita l’associazione di volontariato Insieme in sicurezza ha realizzato un opuscolo dal titolo “Difendiamoci dalle truffe” stampato in duemila copie, che verrà distribuito con gazebo nei mercati settimanali nei vari centri della provincia e messo a disposizione nelle sedi di Cgil e Cisl. Una pubblicazione di venti pagine in cui si indicano quali sono le truffe più frequenti.