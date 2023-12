MACERATA - Sinergia con la prefettura e con tutte le forze dell’ordine per garantire la sicurezza della comunità e azioni mirate di informazione e prevenzione a tutela della salvaguardia pubblica. Sul fronte del Decoro urbano sono stati numerosi gli interventi eseguiti durante il 2023 per la manutenzione delle aree verdi e l’installazione e la sistemazione delle aree gioco pubbliche. Sono questi i punti cardine del lavoro portato avanti dall’assessorato alla Sicurezza, al Decoro urbano e alla Protezione civile che ha tracciato il bilancio di fine anno del 2023.

L’impegno

«Come uno degli ultimi atti del 2023 abbiamo approvato il regolamento di polizia e sicurezza urbana, datato 1926, che rappresenta un documento fondamentale per la civile convivenza della città – ha commentato l’assessore Paolo Renna -. In quest’anno, inoltre, abbiamo implementato il parco mezzi della polizia locale (una Suzuki Vitara, una Volkswagen Caddy e un’Alfa Romeo Giulietta), le ore di formazione del personale e i sistemi di videosorveglianza della città. Per quanto riguarda la Protezione civile ci tengo a ringraziare tutte le associazioni cittadine che, durante le emergenze, sono state fondamentali per il monitoraggio e il ripristino della viabilità e fruibilità delle varie zone di Macerata. L’amministrazione Parcaroli, in sinergia con la Regione Marche, ha inoltre investito moltissimo sulla manutenzione e rigenerazione del verde pubblico e dei parchi gioco garantendo sicurezza alla comunità oltre ad aree gioco consone per le nostre bambine e i nostri bambini. Continueremo su questa linea anche per il 2024 in modo da lasciare alle future generazioni una città migliore di quella ereditata», ha concluso Renna. Il corpo di polizia locale di Macerata, nel 2023, ha investito in maniera particolare sulla formazione del personale per un totale di 1.947 ore di corsi (nel 2022 erano state 1.500). Tra i traguardi raggiunti nel 2023 c’è l’approvazione, avvenuta martedì scorso in consiglio comunale, del Regolamento di polizia e sicurezza urbana che era datato 1926. In relazione ai sistemi di videosorveglianza presenti in città, le dotazioni sono complessivamente 173 di cui 49 Ocr, 123 di osservazione e una mobile. Entro la fine dell’anno saranno installate ulteriori 40 telecamere (per un investimento di 200mila euro) e nel 2024 si prevedono ulteriori finanziamenti per implementare gli occhi elettronici della città oltre all’aggiornamento Dpa in relazione ad alcune zone strategiche attualmente scoperte. Da gennaio a fine novembre, sul fronte della Viabilità infortunistica, sono stati rilevati 263 incidenti stradali (215 si sono verificati all’interno del centro abitato e 48 fuori dal centro abitato); di questi 94 con feriti e due mortali.

Gli interventi

Sono state evase 5.187 richieste d’intervento e il 90% degli interventi con pattuglia ha dato una risoluzione positiva della situazione. Le violazioni complessive al codice della strada sono state 13.312 mentre 154 le violazioni a ordinanze o regolamenti comunali. Le arterie in cui sono stati elevati maggiori verbali per violazioni al codice della strada sono corso Matteotti (1683), via Mozzi (1323), via Minzoni (986) e viale Leopardi (746). Durante l’anno sono stati 41 i servizi effettuati con Ocr sulla circolazione stradale, otto con autovelox e 29 con telelaser. Con la strumentazione Ocr e telelaser sono state registrate 72 violazioni per circolazione senza assicurazione, 230 per circolazione con veicolo non sottoposto a revisione, 33 per circolazione senza uso di cinture di sicurezza e 180 violazioni per velocità non commisurata. Sono state ritirate, complessivamente, 26 carte di circolazione e 45 patenti di guida.