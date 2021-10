Scontro tra due auto, portati in eliambulanza all'ospedale di Torrette i conducenti

MACERATA - Due persone in gravi condizioni nel'ennesimo incidente stradale. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 10 circa nel comune di Macerata lungo la SS 485 all’altezza del km 22 a seguito di un incidente stradale con due autovetture coinvolte. Sul posto la squadra VVF di Macerata ha estratto i due conducenti dalle auto e messo in sicurezza le autovetture e lo scenario dell’incidente. Le due persone sono state prese in cura dal 118 e trasportate all’ospedale di Ancona in eliambulanza. Sul posto i carabinieri, 118 e la polizia locale

Ultimo aggiornamento: 12:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA