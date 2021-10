Esce dalla pizzeria e sperona una Mercedes, un 59enne è sotto processo per danneggiamenti

MACERATA - Va in pizzeria a prendere delle pizze da asporto, esce e trova un uomo che le sperona l’auto per uscire dal parcheggio. È la disavventura vissuta da una giovane sette anni fa. Era il 3 agosto del 2014, quella sera verso le 20 la giovane era andata in una pizzeria di Camerino per ritirare le pizze ordinate poco prima per telefono. Aveva preso l’auto del padre, una Mercedes classe C, e l’aveva parcheggiata al centro del piazzale antistante il locale.

Quando è uscita ha visto che un uomo le stava speronando l’auto per crearsi un varco e uscire, a quel punto si sarebbe avvicinata chiedendo spiegazioni e l’uomo, infuriato, le avrebbe detto che per colpa sua non riusciva ad uscire. Una volta a casa la giovane si era accorta che oltre ai danni provocati dall’automobilista, lungo tutta la fiancata destra aveva un solco fatto con una chiave. A quantificare i danni ci ha pensato poi il carrozziere: poco meno di 700 euro, a quel punto il padre della giovane ha presentato denuncia. Rintracciato e identificato, l’automobilista è risultato essere un 59enne di Serrapetrona che quella sera era andato a mangiare in quella pizzeria insieme a moglie e amici. A causa dell’affollamento però il servizio era stato lento e l’uomo aveva lasciato il locale. Una volta fuori si era trovato l’auto bloccata da una Mercedes, era rientrato chiedendo di spostarla ma il titolare non era riuscito a trovare il proprietario dell’auto. Accusato di danneggiamento aggravato e difeso dall’avvocato Monia Cardinali, ieri in aula davanti al giudice Andrea Belli e al pm Raffaela Zuccarini, è stato visto il video di quanto accaduto e sono stati sentiti due testimoni, il prossimo 2 novembre ci sarà la discussione. Il proprietario della Mercedes è parte civile con l’avvocato Marco Bottacchiari.

