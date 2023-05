MACERATA - Si schianta con l’auto rubata tre giorni fa in un garage di via Cincinelli a Macerata. Dopo il danno la beffa per la famiglia maceratese derubata della Toyota, visto che la macchina ora è distrutta. Lo schianto è avvenuto nella notte tra giovedì e ieri, al confine tra Porto Sant’Elpidio e la zona di Lido Tre Archi.



Sulla statale 16, accortosi che stava transitando un’auto dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Fermo, l’automobilista ha accelerato improvvisamente e si è schiantato contro il muretto di un’abitazione (dagli accertamenti svolti è risultato che il mezzo era lo stesso rubato la notte precedente in via Cincinelli a Macerata). L’automobilista è fuggito a piedi: è riuscito a dileguarsi in una zona di campagna. I carabinieri non sono riusciti a rintracciarlo ma l’attività investigativa sta andando avanti in maniera incessante. Auto rubata ritrovata, quindi, ma completamente distrutta. La denuncia del furto avvenuto nei garage di una palazzina di via Cincinelli era stata presentata da alcune famiglie giovedì mattina ai carabinieri di Macerata.



Nella notte tra mercoledì e giovedì, infatti, qualcuno si era introdotto nei garage della palazzina riuscendo ad aprire due serrande. Da un garage è stata portata via la Toyota, mentre in un altro, aperto dopo aver manomesso il motore meccanico della serranda, sono state rubate 30 bottiglie di prosecco ancora in fermentazione e un monopattino nuovo.



L’allarme tra i residenti era scattato giovedì mattino quando alcuni di loro si sono recati nei garage prima di andare al lavoro. Non solo mancavano alcuni beni, ma c’era molta confusione. Ora proseguono le indagini per risalire agli autori del furto. Non è chiaro ancora se la persona che era a bordo dell’auto rubata sia anche autore materiale del raid di via Cincinelli a Macerata. Le indagini proseguono a 360 gradi.