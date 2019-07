Rissa e coltellate nella notte in centro: caccia al quarto uomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Proseguono le indagini sul, in pieno centro. Al vaglio dei carabinieri ci sono in particolare le telecamere della zona. La lite era iniziata in piazza Mazzini tra gambiani e albanesi intorno alle 3 del mattino, complice un eccessivo uso di alcol da parte dei due gruppi. Lite poi degenerata con il 30enne albanese che ha accoltellato il 25enne per poi essere a sua volta ferito poco distante, raggiunto mentre fuggiva, con un fendente al gluteo. Almeno quattro le persone coinvolte, tra cui il 30enne albanese, il 25enne del Gambia e un suo connazionale 22enne (tutti e tre denunciati per rissa e lesioni). Manca il quarto all’appello e soprattutto bisogna ricostruire nel dettaglio le singole responsabilità. In questo saranno utili le immagini delle telecamere.