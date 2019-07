Volano calci, pugni e poi le coltellate in piazza due feriti all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Volano pugni, calci e coltellate in piazza Mazzini: due persone in ospedale e accuse per risse e lesioni.E' successo questa notte, tra giovani originari del Gambia ed un albanese 30enne. E' stato proprio lui a ferire cona coltellata una gambiano 25enne.Poi ha tentato la fuga, ma è stato raggiunto, preso a calci e pugni e accoltellato al gluteo. I feriti sono all'ospedale ma non sarebbero in peircolo di vita. Sull'accaduto indagano i carabinieri che hanno identificato i protagonisti della rissa. Non è ancora stata trovata l'arma utilizzata.