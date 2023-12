MACERATA Un mega albero di Natale. Con tante luci, sì, ma senza addobbi. Perché a renderlo speciale c’erano i trattori. Quanti? 252. Un numero che segna il record in Italia rispetto alle altre iniziative lungo lo Stivale organizzate per rappresentare il simbolo del Natale con i mezzi agricoli. La terza edizione di Happy Christmas tractor version - che si è svolta nel giorno di Santo Stefano nel piazzale del Centro fiere di Villa Potenza - è stata un successo.

I partecipanti

Hanno risposto presente agricoltori da tutta la regione che hanno portato i loro trattori all’iniziativa giunta ormai alla terza edizione. A proporla a Macerata nel 2021 era stato Samuele Fraticelli e da quell’anno è iniziata l’ascesa: «Dopo aver visto diverse iniziative simili organizzate in tutta Italia ho pensato che avremmo potuto organizzarla anche qui - dice Fraticelli -. Tre anni fa siamo partiti con 50 trattori, lo scorso anno erano 150 e quest’anno 252. Un record in Italia».

L’impegno è di un intero gruppo di appassionati: «Siamo nove - prosegue - abbiamo creato il gruppo "Trattori che passione" e insieme ci siamo dati da fare per l’iniziativa». Un’intera giornata dove - oltre agli stand gastronomici, il pubblico ha potuto godere anche della preparazione del mega albero di Natale: «Circa 70 metri di base e 110 metri di altezza. Con un valore complessivo di circa 10 milioni di euro. Una volta che i mezzi sono entrati nel Centro fiere sono stati parcheggiati sulle linee che avevamo delimitato. Poi in serata le due accensioni: la prima solo con i lampeggiati e la seconda con tutti i fari». Lo spettacolo è stato visibile grazie a un drone che ha trasmesso in diretta l’albero proiettando le immagini su un maxi schermo».

La cerimonia

All’evento hanno partecipato anche il governatore della Regione, Francesco Acquaroli, l’assessore del Comune di Macerata, Paolo Renna e padre Luciano Genga. Una grande festa per celebrare il Natale ma anche un settore, quello agricolo, che rappresenta una fetta importante dell’economia maceratese e marchigiana.