MACERATA Può il rettore della plurisecolare Unimc percepire una indennità di funzione inferiore a quella del presidente del Consiglio comunale? Verrebbe da rispondere di no, ma non deve essere stato questo il motivo che ha spinto nel 2022 l’ex premier Mario Draghi a firmare un decreto di revisione delle indennità anche di chi amministra gli atenei pubblici, così come accaduto per gli amministratori degli Enti locali, non solo per i sindaci ma anche per gli assessori titolari di qualunque delega e per i presidenti dei Consigli comunali.

Ieri il Senato accademico si è trovato ad esprimere un parere sugli “aumenti” delle indennità del rettore e del prorettore vicario mentre per i componenti del Consiglio di amministrazione gli aumenti partiranno dal rinnovo dell’organismo. Bene, come scritto in apertura forse prima le indennità erano ritenute non in linea con l’impegno svolto o comunque non rapportabili ad altre cariche che pure non sembrano richiedere l’impiego quotidiano di chissà quali energie. Solo che le tabelle presentate ieri all’esame dei consiglieri di amministrazione, pur pienamente rispondenti alle indicazioni della normativa, segnano un incremento che sfiora il 100% per il rettore e di oltre il 300% per il pro rettore.

Nel particolare fino a ieri il rettore di Unimc (da un paio di anni alla guida c’è il prof John McCourt) percepiva un’indennità lorda comprensiva degli oneri su base annuale di 59.715 euro ed ora passa a 111.468 mentre la prorettrice vicaria passerà dagli attuali 11.943 euro a 39.013 euro: nell’atto sottoposto all’esame dei componenti il Senato accademico si esplicita che i nuovi compensi sono determinati nelle misure massime scaturenti dalla applicazione della procedura stabilita dagli articoli 5 e 6 del Dpcm 143 del 2022. Formalizzata la proposta, il Senato accademico ha espresso un parere positivo unanime fatta eccezione di due esponenti del mondo accademico che si sono astenuti. A votare a favore sono stati anche i rappresentanti degli studenti. Per l’anno in corso è previsto un incremento di spesa di poco meno di 79mila euro, incremento che non crea problemi di bilancio essendo già presenti le risorse necessarie. Nella proposta presentata al Senato si rileva, da parte del vertice di Unimc, che analoghe iniziative sono state assunte anche da altri Atenei e vengono citati Cagliari, Urbino, Bari, Brescia, Palermo e dell’Insubria. Domani sarà il Cda ad approvare la proposta di incremento delle indennità (per ora) di rettore e prorettrice. In diverse città italiane la notizia dell’aumento delle indennità ha suscitato reazioni e proteste ma non sembra questo, almeno finora, il caso di Macerata visto che anche i rappresentanti degli studenti si sono espressi a favore.