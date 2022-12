POLLENZA Colpo dei ladri nell’abitazione della pittrice Giusy Trippetta. I malviventi sono entrati in azione nella notte tra martedì e ieri, portando via denaro contante e monili in oro. L’amara scoperta è stata fatta dall’artista ieri mattina. La villetta indipendente, nella zona residenziale dietro al ristorante La Scaletta, a Casette Verdini di Pollenza, è infatti divisa su due piani: al primo vive Trippetta con la sua famiglia e sotto c’è un altro appartamento dove ci sono i suoi quadri.



Le due zone sono collegate da una scala interna che «fortunatamente - confida Trippetta - teniamo chiusa, e questo ha impedito ai ladri di venire di sopra». I malviventi infatti sono entrati in azione al pian terreno. Hanno forzato la doppia finestra esterna e poi rotto il vetro di quella interna per entrare. «Hanno messo a soqquadro tutto l’appartamento - dice la pittrice -. Hanno portato via 500 euro con cui stamattina (ieri, ndr) avrei dovuto pagare l’Imu, tre bracciali e orologi in oro. La paura è stata davvero tanta, oltre alla rabbia per quello che hanno fatto».

La denuncia ai carabinieri

L’artista e i suoi familiari non hanno sentito niente. Ieri mattina hanno subito denunciato il furto ai carabinieri che ora stanno indagando per rintracciare i malviventi. Non è la prima volta che i ladri entrano in azione in quella zona: appena un mese fa anche un’altra casa era stata presa di mira. Ma in questo periodo i topi d’appartamento stanno mettendo in difficoltà l’intera provincia. Nei giorni scorsi, sotto alla Pace, hanno provato a rubare un’auto all’avvocato Raffaele Delle Fave che però, era di ritorno nella sua abitazione, ed è riuscito a fermarli prima che rubassero il mezzo. Prima erano stati in altre abitazioni della zona, poi hanno provato a fuggire con l’auto dell’avvocato che però ha riconosciuto la targa e, quando i ladri hanno capito di essere stati scoperti, sono fuggiti a piedi. Nei giorni precedenti erano stati anche a Monte San Giusto, Montefano e Cingoli. Nella prima cittadina sono stati visitati due appartamenti: in un caso il colpo è stato messo a segno, mentre in un altro se ne sono andati a mani vuote. A Grottaccia di Cingoli, dopo avere messo a soqquadro tutte le stanze di una casa, erano riusciti a portare via gioielli e soldi. Sono in corso le indagini.