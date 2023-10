Guida in stato di ebbrezza: in una notte ritirate 18 patenti. Ecco dove

CIVITANOVA - Anche la notte scorsa la Polizia Stradale di Macerata, unitamente al personale della locale Questura, ha svolto dei servizi specifici lungo la fascia costiera della provincia. A Civitanova Marche sono state ritirate 18 patenti per guida in stato di ebrezza, di cui 13 a uomini di età compresa tra 18 e i 28 anni, 4 oltre i 32 anni; 1 patente di guida ritirata a 1 donna di età compresa tra 23 e i 27 anni. Complessivamente sono state individuate 7 violazioni di natura penale e 11 di natura amministrativa. In totale sono stati decurtati 213 punti.

Sono state elevate complessivamente 20 sanzioni al codice della strada.



Alle ore 5 veniva dato l’alt ad una autovettura che repentinamente si dava alla fuga. Inseguita nel centro abitato di Civitanova Marche una volta fermata in sicurezza , il conducente veniva sanzionato per guida in stato di ebbrezza alccolica (oltre 1,5 m/gl).