Tamponamento da brividi con un'auto pirata: tre feriti, c'è anche un bambino

MACERATA - Tamponamento da brividi intorno alle 18 in via Bramante, lungo la strada tra la frazione di Piediripa e il centro. Coinvolte quattro auto, una delle quali si è allontanata subito dopo lo schianto. Tre persone (una donna, un uomo e un bambino) sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale civile di Macerata e fortunatamente le loro condizioni non sono gravi.

Sul posto sono intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118 e gli agenti della polizia. Quest’ultimi hanno effettuato i rilievi per risalire alla dinamica dell’incidente.