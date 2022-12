Ancona, l'auto è parcheggiata davanti al cancello: chiedono di spostarla e scoppia la rissa

ANCONA - Chiedono di spostare l'auto che ostruisce l'uscita dal cancello di casa, ma scoppia la rissa. È successo ieri sera in via Cameranese ad Ancona, quando la Polizia ha risposto ad una serie di chiamate che segnalavano una lite in strada tra alcune persone.

Giunti sul posto i poliziotti hanno trovato una rumena 64enne in compagnia del compagno, un 60enne francese, e del figlio di 41 anni. Gli uomini erano assistititi dal personale sanitari. Hanno raccontato che l'aletrco si è scatenato quando hanno chiesto ad un uomo di sposrare la propia auto, che ostruiva il loro cancello di casa. L'uomo prima si è rifiutato, poi è sceso e prima ha afferrato al collo il 60enne, poi ha fatto rovinare a terra il 41enne intervenuto a difesa della madre. L'uomo era poi scappato, la Polizia sta indagando per identificarlo.