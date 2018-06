Picchiata dopo la disco: «Bisogna fermare il suo aggressore»

di Benedetta Lombo

MACERATA - Una misura cautelare che possa garantire la sicurezza e la tranquillità di Federica Luzio. È quanto chiesto dall’avvocato Federico Valori al sostituto procuratore del Tribunale di Ascoli, Mara Flaiani, che coordina le indagini sulla violenta aggressione avvenuta a San Benedetto la notte tra l’1 e il 2 giugno scorsi.Il legale ha depositato una memoria nella quale ha anche chiesto la valutazione di una misura cautelare eventualmente da richiedere nei confronti dell’aggressore di Federica, trentenne maceratese vittima del pestaggio. «Ci soddisferebbe – ha spiegato l’avvocato Valori – anche un divieto di avvicinamento alla persona offesa, sia per garantire la sua tranquillità, sia perché se la giovane dovesse andare a San Benedetto a fare una passeggiata, non dovrebbe essere lei a cambiare strada se lo incontrasse, ma il suo aggressore». Che la titolare del ristorante “La pecora nera” (che si trova in via Severini a Macerata) continuasse ad avere paura di chi l’aveva presa a calci e pugni facendola finire al pronto soccorso con 25 giorni di prognosi, non era un mistero. L’aveva detto lei stessa alcuni giorni fa, durante una conferenza in cui era apparsa con gli evidenti segni delle violenze subite sul viso e sul corpo.