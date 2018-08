Il cammino della fede verso Loreto. In trecento fanno tappa a Macerata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Sono arrivati ieri a Macerata i circa trecento giovani protagonisti del pellegrinaggio “Marche in cammino - Sulla strada verso Casa lungo la Via lauretana”. Ragazzi e ragazze accolti ai Salesiani dal vescovo Nazzareno Marconi, che ha condiviso con loro anche parte della tappa, e dal sindaco Romano Carancini. Oggi l’arrivo a Recanati. Partiti da Camerino il 4 agosto, i pellegrini saranno venerdì al cospetto della Basilica di Loreto. Da lì partiranno verso Roma per incontrare papa Francesco l’11 agosto per il Sinodo dei Giovani. Una bellissima esperienza di fede quella che ieri pomeriggio ha fatto tappa ai Salesiani di Macerata.