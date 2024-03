Paura alla rotatoria di Macerata: camion si ribalta, traffico in tilt. Illeso il conducente

MACERATA - Paura oggi pomeriggio vicino al cimitero di Macerata. Un camion - per cause in corso di accertamento - si è ribaltato su una fiancata. L’incidente si è verificato in un punto molto trafficato del capoluogo, nei pressi della rotatoria, ma nonostante questo non si sono verificati particolari disagi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i sanitari del 118. Il conducente è rimasto illeso.