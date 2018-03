Si è spento il sorriso di Elio Volto storico della pasticceria di piazza Mazzini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Si è spento ieri all’età di 78 anni il commerciante maceratese Elio Tognetti (foto). In città è stato un punto di riferimento per migliaia di maceratesi e non: la pasticceria “Franco e Elio” di piazza Mazzini è stata, e lo è ancora anche dopo il cambio di insegne, un luogo simbolo della città, potenza della bontà dei prodotti in vetrina e potenza contagiosa del sorriso e della disponibilità di chi in quella pasticceria ha passato giornate quasi intere di lavoro per tantissimi anni. Un caffè, un dolce, due chiacchiere da “Franco e Elio”, un rito per diverse generazioni di maceratesi che ben ricordano appunto i decenni in cui il locale ha aperto i batenti e si è affermato anche grazie alla presenza di Elio Tognetti.Ieri si è spento, a 78 anni, il sorriso di una persona che si è sempre impegnato per il lavoro e per la famiglia con un occhio (ed un orecchio vista la vicinanza allo Sferisterio e alle sue stagioni liriche) ben attento alla città ed ai suoi protagonisti. L’addio dunque ad uno storico commerciante maceratese, quale appunto Elio Tognetti, con il dolore di una famiglia colpita negli affetti più intimi e di quelle migliaia di persone cui Elio un sorriso magari l’ha strappato e che ora lo ricambiano ricordandolo con grande affetto.