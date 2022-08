MACERATA - Sosta gratis in piazza avanti tutta. Il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, pur non avendo ancora spiegato i dettagli della prossima delibera, che verrà resa pubblica nelle prossime settimane, ha già dato per certo che le auto potranno continuare a parcheggiare nel cuore della città anche dopo il 30 settembre. La proroga decisa a giugno infatti, stabiliva la successiva scadenza per il 30 settembre. Ora arriva dal primo cittadino la rassicurazione che si potrà continuare ad andare in piazza con la macchina anche nei mesi autunnali sapendo di poter contare su 21 stalli con strisce bianche, con la sola avvertenza di ricordarsi di mettere il disco orario 60 minuti.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE San Severino, rovinosa caduta in bicicletta: grave un bambino di 4 anni, arriva l'eliambulanza



«Ho intenzione di rinnovare la delibera e prorogare la possibilità di parcheggiare in piazza - ha detto Parcaroli - e lo farò ora più convintamente che mai visto che quei posti hanno portato movimento in questi mesi, lo confermano i commercianti. E soprattutto nei prossimi mesi partiranno i lavori nel palazzo della Prefettura, che affaccia proprio in piazza della Libertà. Dobbiamo sistemare il palazzo comunale, rifare la pavimentazione. Abbiamo in mente una piazza che sarà spettacolare, allora, una volta completati questi lavori e una volta realizzato il parcheggio a Rampa Zara che consentirà a chi vuole raggiungere il centro di farlo agevolmente, allora sì che possiamo, anzi dobbiamo ipotizzare una piazza pedonalizzata. Ma fino a quel momento, che senso avrebbe?».

La sosta regolamentata a disco orario nei 21 stalli in piazza della Libertà con periodo di parcheggio consentito di 60 minuti nella fascia oraria 7.30 - 23 vale sia nei giorni feriali che festivi (fermo restando il divieto di sosta con rimozione forzata il mercoledì dalle 5 alle 15 per la presenza del mercato settimanale). Resta da capire (ma pare di sì) se la decisione di prorogare la sosta in piazza porta con sé anche quella di andare avanti con le agevolazioni nei corsi Cairoli e Cavour e nelle piazze Mazzini e Vittorio Veneto. Attualmente - fino al 30 settembre - in corso Cairoli, in corso Cavour e piazza Mazzini gli automobilisti possono continuare ad avvalersi di un’iniziale sosta breve gratuita di 30 minuti – non prorogabili – con l’obbligo di esposizione del disco orario e l’applicazione, decorso tale periodo, della tariffa ordinaria di 1,20 euro. Sino al 30 settembre c’è anche la gratuità per la prima ora di sosta e, successivamente, l’applicazione della tariffa oraria di 1 euro (con tariffa minima di 50 centesimi per trenta minuti di sosta) nelle fasce orarie 9-13 e 15-20, consentendo inoltre una sosta complessiva per il massimo di due ore, in piazza Vittorio Veneto.

«E’ indubbio che i parcheggi in piazza hanno portato più movimento - conferma Giuseppe Romano, portavoce dei commercianti del centro storico -. Nessuno di noi è contrario alla pedonalizzazione ma quello che auspichiamo è che la chiusura del centro alle auto avvenga quando ci sarà finalmente la possibilità per i pedoni di raggiungere la piazza con maggiore facilità. Anche perché oggettivamente non è che in città mancano aree chiuse al transito delle auto: corso della Repubblica di fatto è pedonale, corso Matteotti anche lo è in determinate fasce orarie. Resta strada di passaggio via Gramsci ma penso che con questo si possa per ora convivere. Dobbiamo riconoscere che da quando ci sono i posti in piazza tutti i commercianti ne traggono giovamento, c’è più movimento in città. E se il sindaco vuole andare avanti in questo modo non possiamo che accogliere favorevolmente questa decisione di buon senso».