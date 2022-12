MACERATA Spuntano in piazza della Libertà il parcometro e le strisce gialle per la sosta degli invalidi. Presto la sosta diventerà a pagamento negli stalli ricavati nel cuore del centro storico. Al momento il parcometro è stato montato ma non funziona, è ingabbiato da un telo nero e dovrà essere messo in funzione non appena verrà modificato il colore delle strisce, da bianche a blu, e saranno cambiati anche i cartelli della segnaletica verticale che ancora riportano la possibilità di sostare gratuitamente per 60 minuti in piazza della Libertà dalle 7,30 alle 23.



Bisognerà vedere se l’attivazione sarà immediata oppure rimandata a dopo il periodo delle festività natalizie, anche perché al momento l’area di sosta è occupata in gran parte anche dalla pista di pattinaggio e gli stalli dedicati ai veicoli sono diminuiti dai 21 originari. In realtà, inizialmente, la delibera dell’amministrazione Parcaroli indicava il primo novembre come data per l’inizio della sosta a pagamento negli stalli di piazza della Libertà che costeranno due euro all’ora dopo la prima mezz’ora di parcheggio gratuito. Nelle scorse settimane l’assessore alla Mobilità, Laura Laviano, aveva affermato come non appena installato il parcometro sarebbe stato automatico il passaggio al regime a pagamento della sosta in piazza.

Arriverà anche in altre vie

Un modello di parcometro che, in un secondo momento, sarà posizionato anche nelle altre vie del capoluogo in modo che si uniformi l’intera area della sosta a pagamento con l’inserimento della targa al momento del pagamento del ticket. Non è escluso che anche questo sia argomento al centro della riunione di giunta in programma oggi. Intanto in viale Trieste operai in azione in questi giorni per la pulizia del tratto di mura che si trova subito dopo porta del Convitto che era stato interessato dai lavori di un cantiere edile che è stato smontato: in precedenza, il cantiere aveva impedito l’intervento per rimuovere le erbe muraria in quel tratto. Per quanto invece riguarda il progetto più complessivo di rigenerazione delle mura della città si è conclusa la gara di appalto ed a giorni si conoscerà la ditta vincitrice che effettuerà poi il lavoro.