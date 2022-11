MACERATA - Partenza con il freno a mano per il nuovo piano della sosta di Macerata. Il primo novembre avrebbe dovuto essere il giorno della rivoluzione, ma niente è cambiato rispetto a prima. O quasi. Da ieri infatti solo gli utenti che dovranno rinnovare il proprio abbonamento per i parcheggi a raso e in struttura saranno soggetti alle nuove tariffe, mentre bisognerà ancora attendere per vedere la nuova segnaletica e il parcometro in piazza della Libertà dove la sosta (attualmente normata con il disco orario di un’ora) sarà gratuita per i primi trenta minuti e poi costerà due euro l’ora. Questo il principale cambiamento del piano. «Un inizio soft» come lo definisce Gianluca Micucci Cecchi, presidente di Apm.

«Abbiamo bisogno del tempo necessario a preparare il cambiamento. Abbiamo ordinato il parcometro per piazza della Libertà e il materiale informativo per la piazza e per i parcheggi in struttura. Il ponte dei morti ha sicuramente rallentato un po’, è difficile dire quando ci forniranno il materiale richiesto. Non appena sarà tutto installato si potrà partire, ma i cittadini saranno debitamente informati. In questo modo possiamo dire che l’introduzione è un po’ più graduale, anche per consentire a tutti di abituarsi. La seconda delibera di giunta è arrivata a ridosso del Cda di Apm e noi l’abbiamo subito recepita per mettere in pratica il nuovo piano e ordinare quanto necessario. Non essendoci ulteriori modifiche sui parcheggi a raso i tempi per predisporre tutto non dovrebbero essere poi così lunghi». Diverso invece per gli abbonamenti: «In questo caso le nuove tariffe entrano in vigore da subito, ma il cambiamento è personale e dipende dal momento in cui il contratto scade per ogni singolo utente. A quel punto sarà applicata la nuova tariffa».



A proposito di tariffe per gli abbonamenti, il cambiamento prevede 40 euro mensili rispetto agli 80 precedenti (30 euro per le auto elettriche) per parcheggiare in strada e in struttura (escluse piazza Vittorio Veneto e piazza della Libertà). In merito alla sosta in struttura l’abbonamento è esteso nelle aree limitrofe ai parcheggi per favorirne la fruibilità. Sarà possibile effettuare un unico abbonamento che permette di sostare indifferentemente in tutte e quattro le strutture alle seguenti tariffe: mensile 22 euro, trimestrale 60 euro, semestrale 110 euro e annuale 200 euro. Prima si pagava per il mensile 18, per il trimestrale 50, per il semestrale 90 e per l’annuale 162. L’abbonamento sarà, appunto, valevole anche per alcune vie limitrofe ai parcheggi in struttura (Park Centro Storico: via Cadorna, via Filiberto. Park Sferisterio: via Paladini. Park Garibaldi: via Murri e Park Tribunale: via Pesaro, via Ciccolini, via Weiden, via Batà e via Capuzi). Come per piazza della Libertà, bisognerà attendere anche per le variazioni dei costi orari dei parcheggi: Centro Storico e Sferisterio passano da 0,70 a 1 euro all’ora mentre i parcheggi Garibaldi e Tribunale da 0,70 a 0,80 euro all’ora.



Nella seconda delibera comunale, poi, oltre a specificare la necessità di attendere i tempi tecnici per l’avvio di alcune variazioni, la giunta rettifica anche la parte relativa ai permessi di sosta per i residenti al di fuori del centro storico, che viene regolata in questo modo: in merito alla tipologia A, per il primo permesso (che permette la sosta negli stalli blu della zona di residenza anche nella fascia oraria a pagamento) il costo è di 52 euro; per il secondo permesso (con le stesse caratteristiche) è di 70; stessi prezzi per la tipologia B che invece consente ai residenti di parcheggiare nella zona di residenza negli spazi bianchi a disco orario.

Inoltre si conferma il dietrofront della giunta per la zona H, cioè quella del rione Santa Lucia, dove insiste l’ospedale. Se inizialmente era stato previsto l’aumento a un euro per la tariffa oraria, è stato deciso di revocarlo e mantenere i 70 centesimi l’ora. Nelle zone di corso Cavour, corso Cairoli e piazza Mazzini, si applica la misura strutturale della gratuità per i primi 30 minuti di sosta con obbligo di esposizione del disco orario ed applicazione della tariffa oraria ordinaria di 1,20 euro.