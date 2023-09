MACERATA Incontri, dibattiti, proiezioni, esposizioni ed eventi dedicati a giornalismo, letteratura, cinema, fumetto, fotografia, alimentazione e tanto altro. Overtime fa 13 nel segno de “La passione per lo sport”. Questo il tema scelto dagli organizzatori del festival nazionale del giornalismo, del racconto e dell’etica sportiva che torna a Macerata con un cartellone ricchissimo di appuntamenti dal 4 all’8 ottobre prossimi.

Oltre 50 eventi disseminati in 20 location del centro storico, piazze, teatri come Lauro Rossi e Filarmonica, galleria Antichi Forni e biblioteca Mozzi Borgetti per il tradizionale appuntamento capace di portare in città tanti protagonisti dello sport nazionale, atleti e giornalisti, ma anche calamita di un turismo culturale-sportivo capace in quei giorni di riempire alberghi e ristoranti del capoluogo.

«Tredici anni fa eravamo appena 4/5 persone alla presentazione di Overtime – ha ricordato l’organizzatore Michele Spagnuolo della Pindaro eventi -. Oggi vedere questa sala piena mi riempie di orgoglio e soddisfazione ma ci dà anche una grande responsabilità. Overtime racconta il mondo dello sport e della sua pratica in una miscela di arti e discipline, creando nuove chiavi di lettura differenti e contemporanee. Incontri, proiezioni, esposizioni ed eventi dedicati a giornalismo, letteratura, cinema, fumetto, fotografia, alimentazione e tanto altro, focalizzando l’attenzione sul mondo dello sport e mettendo in luce quegli aspetti che alle volte restano ingiustamente nascosti all’ombra dei riflettori».

I protagonisti

Anche quest’anno saranno tantissimi i protagonisti: da vecchi amici di Overtime come Federico Buffa, Pierluigi Pardo, Marco Franzelli, Franco Bragagna ad autentici protagonisti dello sport italiano come Sara Simeoni, Dan Peterson, Zdenek Zeman, Aldo Serena, Ciro Ferrara, Manuela Benelli, Francesco Damiani fino a protagonisti dello spettacolo del calibro di Nino Frassica.

«La crescita di Overtime è nei fatti con la presenza di tantissimi ospiti di rilevanza nazionale che sono nel programma di questa edizione - ha detto il sindaco Sandro Parcaroli -. Saranno quattro giorni molto partecipati di un festival che offre chiavi di lettura nuove e inedite. Cittadini, appassionati, sportivi e curiosi avranno l’occasione di entrare in contatto con tanti campioni dello sport e del acconto sportivo, ci saranno proiezioni, esposizioni, mostre, con aperture verso il mondo del fumetto e dell’alimentazione legate tutte allo sport. Per Macerata l’ennesima vetrina che ci proietta a livello nazionale». Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito, per alcuni sarà necessaria la prenotazione.