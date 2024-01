MACERATA «Un Natale con vie e piazze del centro storico affollate, negozi che hanno registrato un ottimo giro di affari e commercianti che sono pronti ad affrontare il tradizionale appuntamento dei saldi che si apre ufficialmente oggi». Questo il bilancio che viene stilato dall’associazione Centro storico di Macerata in merito alle festività natalizie che si chiuderanno con l’Epifania.

La posizione

«Ho avuto modo di ascoltare molti dei nostri associati proprio in questi ultimi giorni - afferma il presidente dell’associazione commercianti Giuseppe Romano - e la stragrande maggioranza di essi mi ha confermato che il periodo di fine anno ha portato in città un elevato flusso di persone e di conseguenza anche di acquisti che sono stati effettuati nelle diverse attività commerciali del centro. C’è stato un collega che ha addirittura trasmesso sul proprio social la costante presenza di clientela nel suo negozio a dimostrazione che le persone sono venute in città, hanno visitato i negozi e fatto acquisti. La soddisfazione dei nostri associati è stata praticamente totale per le vendite registrate nel Natale 2023: se qualche lamentela c’è stata riguarda pochissimi casi isolati che non possono essere presi a riferimento dell’andamento complessivo delle vendite registrate dalle nostre attività commerciali». L’associazione commercianti del centro storico conferma la propria vitalità data anche dal numero degli aderenti, che sono 105.

«I commercianti del centro storico di Macerata sono impegnati nel loro lavoro quotidiano e sono una risorsa vitale per la vivacità e l'attrattività del centro storico – prosegue Romano -. La nostra associazione si impegna a continuare a promuovere e valorizzare il centro storico di Macerata, lavorando a stretto contatto con tutte le varie attività merceologiche iscritte e con altri soggetti locali con i quali c’è massima sinergia e collaborazione finalizzata ad animare e rendere sempre più attrattivo il cuore della città».

L’appuntamento

Dopo il fine anno per il settore del commercio arriva il momento dei saldi di fine stagione, altro appuntamento importante per il quale c’è attesa in città. «Ci stiamo preparando per i saldi - conclude Giuseppe Romano - ma non è facile fare previsioni su come andranno. La città in passato ha risposto bene anche a questo appuntamento per cui siamo fiduciosi che anche per queste vendite si possano realizzare buoni affari per noi ma soprattutto per la nostra clientela». I commercianti maceratesi sono dunque pronti ad accogliere la clientela anche nell’importante periodo dei saldi di fine stagione.