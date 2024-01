RECANATI Le opere di Lorenzo Lotto, la mostra sul fumetto incentrata sulle opere di Hugo Pratt ed il Museo dell’Emigrazione. Un triplice progetto che ha portato il Museo recanatese di Villa Colloredo a spiccare decisamente il volo, andando «oltre ogni più rosea aspettativa, dovuta ad una iniziativa partita da lontano e che continua ad attirare pubblico per il semplice motivo che si continua a lavorare non per spot, ma con una precisa progettualità e facendo sinergia».

APPROFONDIMENTI IL PROGETTO Piazza Matteotti presto cambierà volto: la giunta di Potenza Picena dà l’ok al progetto esecutivo C'ERA UN RAGAZZO Macerata, la preside Roberta Ciampechini: «Quel pianoforte mi ha incantato»

La soddisfazione

È particolarmente soddisfatta l’assessore leopardiana alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale Rita Soccio nel commentare i numeri forniti sulle presenze al Museo civico di Villa Colloredo Mels. Sono stati infatti 13.743 gli utenti che nel 2023 hanno scelto la visita al polo culturale comprendente Pinacoteca, Sezione leopardiana, storica, archeologica, Museo emigrazione marchigiana e mostre temporanee, con un netto 50.5% in più rispetto al 2022. «Questo sensibile aumento è dovuto non solo alle tante proposte culturali ed educative intraprese – dichiara Luigi Petruzzellis, responsabile del circuito museale Infinito Recanati - ma anche alle molteplici collaborazioni che i nostri musei hanno con le istituzioni, in primis il Comune di Recanati, e le varie associazioni locali. Molto forte è la presenza delle scuole, anche per il fatto che i musei presentano diverse attività interattive, con i mesi di novembre e dicembre durante i quali abbiamo registrato il tutto esaurito».

Da sottolineare la scelta azzeccata di fare sistema. «Pagando un biglietto unico – ricorda l’assessore Soccio – è possibile fruire sia delle esposizioni del Museo di Villa Colloredo che dei musei civici di Macerata, una proposta che il pubblico ha dimostrato di gradire, come possono confermare i numeri. Simile l’opportunità, in questo caso su scala regionale, per visitare le opere di Lorenzo Lotto con un biglietto unico che consente l’ingresso nei vari siti espositivi di Recanati, Monte San Giusto, Mogliano, Ancona, Loreto, Cingoli, Jesi, fino ad Urbino, il comune più lontano.

Un’altra direttiva a cui teniamo è quella relativa al Museo dell’Emigrazione, sempre all’interno di Villa Colloredo, molto importante nel 2024 che sarà l’anno del turismo delle radici, che consiste in viaggi di ritorno ai luoghi di provenienza delle famiglie. Se consideriamo che sono circa un milione e mezzo i marchigiani emigrati dalla nostra regione, per la sezione museale si prospetta un anno particolare. Abbiamo ottenuto un notevole successo anche per la mostra su Hugo Pratt, la terza sul fumetto dal momento, nel 2020, in cui decidemmo di dedicargli una sezione specifica nella biblioteca, realizzata in collaborazione con Associazione Culturale Arcadia, un evento di livello internazionale che terminerà il prossimo 7 gennaio, i cui numeri sulle presenze da tutta Italia si annunciano molto interessanti».