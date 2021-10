Sferisterio, la direttrice Minghetti conferma le dimissioni. Oggi la riunione della maggioranza

MACERATA - Un triennale per tre, un annuale per uno, tanti saluti per tutti. All’associazione Sferisterio la partita delle nomine dei vertici organizzativi ed artistici appare in alto mare. A mettere, così pare, un punto fermo è la direttrice artistica Barbara Minghetti: vero è che il suo contratto è scaduto da un mesetto e che aveva già detto, via social, che per lei la storia maceratese si era chiusa ad agosto.



Nei giorni scorsi la Minghetti ha comunque indirizzato una mail ai vertici dell’associazione per sottolineare di considerare finita l’esperienza maceratese per la quale comunque ringrazia. Oggi è in programma una riunione tra le forze di maggioranza e il primo cittadino Sandro Parcaroli: diversi gli argomenti in discussione ed è possibile che si finisca anche con il parlare di nomine. Pure tra i partiti del centrodestra filtra nervosismo: non è molto gradita, anzi per niente, l’ipotesi della conferma di un altro professionista indicato dall’ex primo cittadino Romano Carancini. Anche nel consiglio di amministrazione dell’associazione Sferisterio era emersa chiaramente la posizione, contraria ai rinnovi degli attuali vertici, dei consiglieri di nomina comunale. Un triennale per tre è la posizione del presidente della Provincia Antonio Pettinari che però lascia il tempo che trova visto che è in scadenza come presidente della Provincia ed è in una associazione nella quale non versa un euro da anni per effetto della legge di riforma che ha tolto alle Province la competenza nelle attività culturali. Un annuale per uno è la posizione del sindaco Sandro Parcaroli che vuole confermare il sovrintendente Luciano Messi per un anno. Infine ci sono i consiglieri di nomina comunale del Cda dell’associazione Sferisterio che vorrebbero ringraziare per il lavoro svolto il sovrintendente Luciano Messi, la direttrice artistica Barbara Minghetti e il direttore musicale Francesco Lanzillotta e procedere a nuove nomine. In più c’è l’esigenza di calendarizzare comunque la questione delle nomine visto che ci sono da presentare e veicolare il programma della prossima stagione lirica e le richieste di contributi anche al Ministero. Oggi intanto un passaggio politico con l’incontro tra il primo cittadino Sandro Parcaroli e le forze di maggioranza.

