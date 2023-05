MACERATA - Un percorso lineare. Capace di mettere d’accordo tutti. È la nuova disposizione che si prospetta per le bancarelle del mercato settimanale del mercoledì. La riorganizzazione emersa dopo la riunione della scorsa settimana in Comune ha infatti aperto il dibattito tra ambulanti (che proprio in questi giorni sono chiamati a inviare la propria preferenza di postazione al Comune) e commercianti che, già nei mesi scorsi, a gran voce, avevano chiesto di far restare il mercato nel cuore della città.

E così sarà: perché da un lato gli ambulanti che vorranno spostarsi lungo le mura potranno farlo e dall’altro chi vorrà restare sarà distribuito da piazza della Libertà ai Cancelli passando per corso Matteotti. E così ne godono anche le attività del centro. «In questo modo - dice l’ambulante Giovanni Pieroni che di solito espone in piazza - il Comune prova ad accontentare chi vuole aderire allo spostamento e chi vuole restare nella sua postazione». Anche secondo lui l’esperimento di viale Puccinotti fatto durante le festività di Natale ha dato buoni frutti. «In piazza della Libertà, a parte nel periodo estivo, non c’è più molto movimento. Dopo il sisma è iniziata la depressione che crediamo possa continuare anche con l’eventuale spostamento della questura.

La prova

La prova che è stata fatta in viale Puccinotti, seppur nel periodo invernale con diversi giorni di pioggia, non ci è affatto dispiaciuta. Ora vediamo come potrà essere durante il periodo estivo». Sebbene infatti non si sia parlato di tempistiche, la speranza degli ambulanti è che il cambiamento venga fatto a stretto giro. «Prima si fa e meglio è» ammette Pieroni. Una riorganizzazione che è stata vista di buon occhio anche dai commercianti del centro, sostenitori delle bancarelle nel cuore della città.



«È qui che si è sempre svolta l’attività degli ambulanti - dice Giuseppe Romano, presidente del comitato dei commercianti del centro -. Ed è giusto che il mercato resti qui. La riorganizzazione prospettata come un percorso più lineare rispetto all’attuale macchia di leopardo non può che essere un valore aggiunto. C’è una linearità e alla fine le modifiche riguardano solo i venditori. Così il mercato potrebbe sembrare più accattivante. L’importante è che non si perda l’idea del mercato in centro». Un mercato però più adatto alla passeggiata, tanto che Romano prova anche a proporre una soluzione vista la riorganizzazione prospettata.

Corso Matteotti

«Credo che a questo punto allora le bancarelle possano partire direttamente da corso Matteotti, lasciando libera la piazza alle auto e agli autobus anche il mercoledì mattino. In questo modo anche chi ha difficoltà a camminare può raggiungere il centro facilmente e poi godere di mercato e negozi passeggiando fino ai Cancelli». I commercianti sono quindi disponibili a mettere sul tavolo le loro idee. Aldo Zeppilli, del Centrale, ritiene importante proprio una riunione con ambulanti e amministrazione comunale.



«Sono sempre stato fortemente contrario al mercato fuori dal centro - dice Zeppilli - e credo che questo percorso possa essere un giusto equilibrio. Ma bisogna anche porsi il problema sul perché ci sono ambulanti che vogliono uscire dalle mura. Bisognerebbe forse potenziare i servizi del centro o dividere gli spazi per categorie merceologiche come avviene in altre città. Migliorare viabilità e parcheggi. La piazza libera alle auto anche il mercoledì? Potrebbe essere una soluzione. Sarebbe importante fare una riunione con i commercianti, gli ambulanti e gli amministratori così che tutti vengano ascoltati. Ognuno può lanciare le proprie idee e fornire spunti interessanti, poi potrà essere il Comune a fare una sintesi in base alle esigenze di tutti».