MACERATA - Mercato in centro, si cambia. Il sentore c’era da subito dopo Natale, quando le bancarelle erano tornate nel cuore della città a seguito del trasferimento temporaneo in viale Puccinotti. A gennaio, infatti, era subito partita una raccolta firme tra gli ambulanti che sostenevano di aver lavorato di più nella nuova sistemazione e chiedevano di poter ritornare lungo le mura.

Una esortazione che l’amministrazione non ha lasciato cadere nel vuoto, tanto che ha avviato, tramite la polizia locale, un’indagine tra gli ambulanti per comprendere a fondo le loro esigenze. Mercoledì scorso, durante una riunione tra i venditori ambulanti, il sindaco Sandro Parcaroli, l’assessore al Commercio Laura Laviano, i tecnici del Suap e Nicola Feliciani, agente della polizia locale responsabile dell’unità operativa commercio, è stato così raggiunto un accordo: si andrà verso il cambiamento. Ma l’obiettivo dell’amministrazione è quello di non scontentare nessuno. Diverse infatti le esigenze, non solo tra gli ambulanti, ma anche tra i commercianti del centro e i cittadini.

«Su circa 50 bancarelle - spiega Laviano - più di 30 sono i favorevoli al ritorno in viale Puccinotti. Così abbiamo deciso di ridisegnare la pianta del mercato che non può più essere disgregata come quella attuale». Allora al via lo studio. «Creeremo un anello continuo che parta da piazza della Libertà, va verso corso Matteotti, arriva in viale Puccinotti, Porta Convitto, viale Triste e risale sulle Scalette. Un anello continuo che renda il mercato una cosa unitaria». Mappa che dovrà però fare i conti con i cantieri e le esigenze dei negozi del centro.



«Non possiamo fare a meno di tenere in considerazione i lavori di ricostruzione che dovranno partire, ma anche le richieste dei negozianti del cuore cittadino che ci hanno detto di non portare via il mercato. È anche vero però che i cittadini ci chiedono una esposizione di bancarelle che sia in pianura e viale Puccinotti era stata una scelta gradita anche per questo». L’assessore non si sbilancia sui tempi: «Dobbiamo organizzarci. Il tempo di ridisegnare gli spazi, poi sarà mostrato a tutti e potrà essere attuato».