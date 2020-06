Macerata, il teatro amatoriale perde la sua Musa: Michela uccisa dalla malattia

MACERATA - Il Teatro amatoriale maceratese ha perduto una delle sue stelle. Michela Cerquetella, 59 anni, spirito libero, intellettuale di rara onestà, attrice più volte premiata in Festival Nazionali è morta mercoledì mattina dopo aver combattuto contro una malattia.

«E’ entrata nel Gruppo Te.Ma. nel 1983 e ha subito dimostrato talento per la recitazione, ma anche come supporto culturale alla compagnia per la sua grande passione letteraria e drammaturgica - si legge nella pagina Fb del Teatro Oreste Calabresi -. Le sue grandi interpretazioni in “Eja Eja Eja” di Teodori, nel “ Woyzeck” di Buchner, in “Perchè, perchè Mari’” di Affede rimarranno memorabili. Mancherà a tutti gli amici del Teatro Oreste Calabresi l’impegno con cui affrontava i ruoli artistici che le venivano assegnati, la sua vivacità e il saper stare insieme a tutti».

