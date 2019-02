Ladro senza cuore ruba da un bar il contenitore delle offerte per una malata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Ladro senza cuore individuato e denunciato dalla polizia. Aveva rubato il contenitore di una raccolta fondi destinata a una ragazza maceratese gravemente malata di Sla. Alla scoperta della sua identità si è arrivati grazie alle telecamere che lo hanno ripreso.La Polizia di Stato ha svolto una attenta e meticolosa attività di indagine per il furto, avvenuto a fine gennaio ai danni di un bar, ed è arrivata appunto all’individuazione dell’autore del reato che è stato denunciato. L’uomo, come si diceva, aveva rubato un contenitore utilizzato per la raccolta di fondi destinati ad una ragazza maceratese gravemente malata di “Sclerosi laterale amiotrofica”, poggiato sul bancone a ridosso della cassa dove i clienti potevano inserire un’offerta per aiutare la giovane affetta da malattia e residente in città.La proprietaria dell’attività si è accorta solo in un secondo momento del furto e ha chiamato la polizia. La squadra mobile diretta da Maria Raffaella Abbate, ha acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza interno all’esercizio commerciale e, visionando le immagini, è riuscita a individuare l’autore del reato il quale, come emerso dalla visione delle registrazioni, con abile mossa repentina, approfittando della distrazione dei dipendenti intenti a servire i clienti del bar, ha afferrato con la mano destra il contenitore infilandoselo nel giubbotto dopodiché è uscito dal locale. Gli operatori della Squadra Mobile immediatamente si sono messi alla ricerca dell’autore del furto e sono riusciti ad attribuire a quel volto un nome: si tratta di un italiano, classe 1979, già noto alla forze dell’ordine poiché annovera numerose condanne per reati contro il patrimonio e contro la persona, disoccupato. E’ stato denunciato per il furto con destrezza nell’attività commerciale.