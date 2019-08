I ladri passano dal teatro e rubano il fondo cassa di Tipico Tips

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Furto nella notte da Tipico.Tips il nuovo hub di accoglienza turistica aperto in piazza della Libertà. Magro il bottino, un centinaio di euro depositati nel fondo cassa della biglietteria del tour turistico. Dai locali non è stato portato via altro.Sul posto la polizia scientifica, intervenuta per i rilievi del caso e per scoprire come i malviventi siano riusciti ad entrare: visto che i portoni che si affacciano su piazza della Libertà non presentano segni di effrazione. L’ipotesi più accreditata dagli investigatori è che siano passati dal teatro Lauro Rossi. Il furto è stato scoperto questa mattina da una dipendente quando ha aperto per iniziare la giornata di lavoro.