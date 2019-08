I ladri fanno irruzione in casa ripuliscono anche la cucina La rabbia dei residenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Ladri in azione nella frazione di Cannella dove hanno ripulito anche la cucina, fuggendo con soldi e monili arraffati in giro per casa, oltre a fare scorte di alimenti e bevande. Tutto ciò che potevano prendere, l’hanno preso. Ad accorgersi sono stati i proprietari rientrando in casa domenica sera, dopo essere stati tutto il giorno fuori. Sempre a Cannella, poco distante, i ladri sono entrati in un’altra casa dove però sono scappati a mani vuote, probabilmente sentendo rientrare il figlio dei proprietari di casa nel tardo pomeriggio. È stato lui a notare un po’ di caos ma dentro non mancava nulla. Ha chiamato la polizia che sul posto ha inviato una volante per effettuare un sopralluogo. Poco dopo è arrivata la seconda chiamata da parte della famiglia che, rientrando in casa, ha trovato la brutta sorpresa, trovando tutto a soqquadro pure nei pensili della cucina e dentro il frigorifero.