Ladri di auto scatenati: le Volkswagen ancora nel mirino

di Daniel Fermanelli

MACERATA - Auto ancora nel mirino dei ladri in provincia. L’ultimo colpo è stato messo a segno a Macerata, nel quartiere di Colleverde. La banda è entrata in azione in via Luigi Bartolini: dai parcheggi condominiali sono sparite due vetture della Volkswagen: una Golf e una Up.I malviventi hanno agito nella notte tra martedì e mercoledì. E ieri mattina l’amara sorpresa da parte dei proprietari, che non hanno potuto fare altro che denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine.