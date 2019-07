Ladri d'auto a caccia di Volkswagen: una rubata, 2 danneggiate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Un'auto rubata e due danneggiate. E' il bilancio della nottata, quella tra domenica e lunedì, vissuta nella zona della Valtesino a Grottammare. I malviventi hanno colpito tre volte riuscendo però a portar via soltanto un'auto, una Volkswagen Golf sparita dalla zona dello stadio Pirani.In altri due casi i ladri sono invece riusciti a fare soltanto danni ma non a portar via il mezzo. Nel primo caso, quello di una Volkswagen T-Roc parcheggiata nell'area della chiesa Madonna della Speranza, lungo la Valtesino, i malviventi sono riusciti a sostituire la centralina e a far partire l'auto ma, dopo poche centinaia di metri, qualcosa è andato storto. Così hanno preso di mira un'altra Volkswagen, una Tiguan, posteggiata tra l'altro a poca distanza dallo stallo dal quale avevano prelevato la T-Roc. Mentre stavano manomettendo la centralina è però scattato l'allarme che li ha messi in fuga allertando il titolare dell'auto.